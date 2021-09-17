Tuvale Düşen Ateş sergisi Nazilli’de açıldı

Nazilli Belediyesi ve Ege Sanat Birliği Sanatçıları işbirliğiyle, ülke genelinde yaşanan yangın ve sel felaketlerine dikkat çekmek için organize edilen Tuvale Düşen Ateş isimli resim sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Nazilli Belediyesi ve Ege Sanat Birliği Sanatçıları tarafından düzenlenen, 1619 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan Tuvale Düşen Ateş resim sergisi 23 Nisan Parkı'nda ziyarete açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman; "Yakın zamanda yaşadığımız sel ve yangın felaketlerine farkındalık oluşturmak için böyle bir sergi düzenledik. Bunun en güzel tarafı hiçbir sanatçı arkadaşımız buradan bireysel bir gelir elde etmeyecek. Bu eserlerin satışından elde edilen gelir yaşanan felaketlerde zarar gören vatandaşlarımıza verilecek. İlginize teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi noktasında gayret ettiklerini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok büyük bir emek var. Resim, tıpkı müzikte olduğu gibi duygularımızın dışa vurumlarından bir tanesi. Burada işin üstadları, çok değerli hocalarımız var. Kendilerine Nazilli'ye teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Memleketimiz yanıyorken elbette ressamlarımızın sessiz kalmaları mümkün değildi. Onlar da bu acıyı bizlerle paylaştılar. Yaşanan felaketlerden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için güzel bir proje gerçekleştirdiler. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde biz de bu projeye paydaş olduk. Projeye emek veren herkese teşekkür ediyor, hemşehrilerimizden destek olmalarını önemle rica ediyorum" diye konuştu.

Son dönemde yaşanan felaketlere kamusal yönetim alanında bazı değişiklikler meydana geldiğine dikkat çeken Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; "Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bizim çocukluğumuzda bilmediğimiz yeni şartlarla karşı karşıyayız. Artık kuraklık, buzulların erimesi, orman yangınları ve sel felaketleri konuşuluyor. Kamu yönetimi olarak bu yeni bir durum. Tedbir alınması gereken bir konu. Ancak afetlere karşı ne kadar tedbir alırsak yeterli olmayacak ve doğa her zaman güçlü gelecektir. Bugün bir sanatçının gözüyle yaşanan felaketleri görüyoruz. Sanatçılarımızın bu acıyı sahiplenmeleri ve ben de varım demesi, bunun Nazilli'de hayat bulması gurur verici. Bu iklimi oluşturan herkese şükranlarımı iletmek istiyorum. Ellerinize sağlık diyor hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

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