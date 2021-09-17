Aydın DKMP, yaban hayvanlarını unutmadı DKMP Şube Müdürlüğünün yerleştirdiği yalaklara gelen yaban hayvanları fotokapan ile görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri orman yangınları sonrası yaban hayvanlarının ihtiyacını karşılamak üzere, yangın bölgelerine su yalakları yerleştirirken, hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamaları fotokapan tarafından görüntülendi.

Ağustos ayı içerisinde Aydın’ın Çine ve Bozdoğan ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında onlarca dönüm alan zarar gördü. Ormanlık alanların yanması ile yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri yangından etkilenen bölgelerde yaban hayatının devamlılığını sağlamak ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Özel olarak yaptırılan 20 adet su yalağı, yangın bölgelerinin çeşitli muhtelif yerlerine yerleştirildi. Devamlı olarak su akışının sağlanması için gerekli önlemleri de alan DKMP ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Doğa Koruma ekipleri tarafından yangın bölgelerine yerleştirilen yalaklardan su içmeye gelen hayvanlar bölgeye yerleştirilen fotokapanla görüntülendi. Fotokapana yansıyan görüntülerde çeşitli kuş türleri ile domuz, tilki, sincap gibi yaban hayvanlarının yalaklardan su ihtiyaçlarını karşıladığı görüldü.

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