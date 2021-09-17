Söke’de okul servis araçlarına sıkı denetim

Aydın’ın Söke ilçesinde yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarına öğrenci taşıyan servis araçlarına sıkı denetimler sürüyor.

İlçe Trafik Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sürüyor. Yapılan denetimlerde evrak kontrolleri, araçlarda alınması ve uyulması gereken kuralların kontrollerinin yanı sıra servis görevlilerine koronavirüs tedbirleri konusunda da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Yapılan denetimlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve servis denetim komisyonu üyeleri de bulunuyor.

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