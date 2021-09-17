ADÜ Öğretim Üyesi Sağkal'ın araştırmacı olduğu proje TüBİTAK tarafından desteklendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Serdar Sağkal’ın da araştırmacı olarak yer aldığı proje, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenmeye layık görüldü.



Türkiye’de Psikolojik Danışman Eğitiminde Etkili Süpervizör Geri Bildirimi ve Güçlendirilmesi: Bir Araştırma ve Geliştirme Projesi başlıklı projenin yürütücülüğünü Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Betül Meydan, proje danışmanlığını ise Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı’nın üstleniyor. Projede; Doç. Dr. Onur Dönmez, Dr. Burcu Pamukçu Karasu ve Dr. Melike Koçyiğit Özyiğit araştırma ekibinde görev alıyor.



Proje kapsamında Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarında görev yapmakta olan süpervizör öğretim üyelerine süpervizör geri bildirimini güçlendirmeye yönelik Türkiye’de ilk kez bu projede geliştirilecek olan web temelli süpervizör geri bildirimi eğitimi verilecek. Proje kapsamında etkililiği sınanacak olan web temelli eğitim programı proje sonunda Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programında görev yapmakta olan tüm süpervizör öğretim üyelerinin kullanımına açılarak yaygınlaştırılacak.

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