Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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NAZİLLİ (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan 6 puana sahip Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'le karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda saat 17.00'dei başlayacak müsabakada Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Nazilli Belediyespor yönetimi bu maçta geçen sezon takımı şampiyon yapan Amed Sportif Teknik Direktörü Mesut Toros'a şampiyonluk madalyasını verecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli

2021-09-18 11:20:40



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