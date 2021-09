KUŞADASI (DHA) - Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan "FIM Mototour of Nations TURKEY" Kuşadası'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli spor gezi organizasyonlarından olan FIM Mototour of Nations TURKEY, 21-24 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi´nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Aydın ve İzmir illerinde düzenlenecek.

Spor Turizmi kapsamında FIM tarafından Türkiye'ye verilen "Uluslararası Motosiklet Turu Türkiye" organizasyonuna farklı ülke federasyonları aracılığıyla 100 motosiklet sürücüsü katılacak. Motosiklet tutkunları, dünyaca ünlü tatil merkezi Kuşadası´nda konaklayacak olup, 3 gün boyunca farklı rotalarda yer alan turistik ve tarihi yerleri ziyaret edecek. Organizasyon ile ilgili basın toplantısı 20 Eylül Pazartesi günü saat 11.00´de Kuşadası Kervansaray´da düzenlenecek.Toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve FIM Mototour of Nations TURKEY Direktörü Panagiotis Kalaitzis katılacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası

2021-09-18



