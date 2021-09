Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çevre duyarlılığı için etkinlik

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Temizlik Günü etkinliği olan ve neredeyse bütün dünyada gerçekleştirilen 'Let's Do It' (Haydi Yapalım) etkinliğine destek vererek çeşitli kurumlardan gönüllülerle birlikte çevre temizliği yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, daha yaşanabilir bir çevre için, 2008 yılında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Estonya’da başlayan ve küresel bir hareket haline gelen 'Haydi Yapalım' etkinliğine destek verdiklerini söyledi.



Geçen yıllarda da etkinliğe destek veren Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl etkinliği çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdi. Aydın merkez ile Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde yapılan etkinliğe onlarca gönüllü katıldı. Çevrenin insanlar tarafından her geçen gün kirletilmekte olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Temiz bir çevrede yaşamanın ilk şartı çevreyi kirletmemektir. İnsanlık çevreyi özellikle sanayinin gelişmesiyle birlikte son 250 yılda her geçen gün daha fazla kirletmektedir. Bu küresel soruna karşılık bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir dünya için çevreye karşı da sorumluluklarımızın olduğunun bilincindeyiz. Çevreye karşı bu duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Atılan her çöp orada belki de yüzlerce yıl kalacak ve doğayı kirletecek. Oysaki tek bir dünyamız var ve çöplerimizle onu kirletmemeliyiz. Bu sebeple biz de 'Haydi yapalım' diyoruz" ifadelerini kullandı.

