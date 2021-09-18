Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası'nda adını finale yazdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası'nda adını finale yazdırdı

İHA

Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası'nda adını finale yazdırdı

Balkan Kupası’nda ikinci maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi CSO Voluntari’yi 30 mağlup etti.

Kuşadası’nda devam eden Balkan Kupası’nda ikinci gün maçında Aydın’ın Sultanları yine fırtına gibi esti. Uğur İnan Spor Salonu’nda Romanya temsilcisi CSO Voluntari ile karşı karşıya gelen sultanlar maçtan 30 gibi net bir galibiyet ile ayrıldı. Aydın’ın Sultanları bu galibiyet ile kupada finale kalarak önemli bir başarı elde etti. Sultanlar turnuvayı şampiyon olarak tamamlaması durumunda adını CEV Challenge Kupası’na yazdıracak. Kupanın final maçı yarın 15.00’da Uğur İnan Spor Salonu’nda oynanacak.

Yine set vermeden kazandılar
Turnuvanın ikinci gününde de sahayı rakibine dar eden Aydın’ın Sultanları, maça hızlı bir başlangıç yaptı. İlk sette çok etkili bir oyun ile ortaya koyan Sultanlar, seti 2511 kazandı. İkinci sette de baskılı bir oyun ile etkili olan Sultanlar, 2515 gibi farklı bir skorla seti tamamlarken, üçüncü sette de üstünlüğünü koruyarak seti 2511 kazanıp maçı 30’lık skorla tamamladı.

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
Turnuvanın en etkili takımı olan Aydın Sultanları’nın galibiyetini tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Takımımız uluslararası arenada kentimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bu yılın başarı ile geçeceğinin sinyallerini ortaya konulan oyundan anlıyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Final maçında da üstün bir oyun ile maçı alıp şampiyon olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs yaralandı Narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi: 9 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Uyuşturucu baskınında polise baltayla saldıran şahıs ...
Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'ne konser sözünü yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu ve Günel Karaova Mahallesi'ne konser ...
Kuyucak Kaymakamı Niyazi görevine başladı
YEREL HABERLER Kuyucak Kaymakamı Niyazi görevine başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çevre duyarlılığı için etkinlik
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden çevre duyarlılığı ...
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ...
FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda düzenlenecek
YEREL HABERLER FIM Mototour of Nations TURKEY Kuşadası'nda ...
Babasını ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı
YEREL HABERLER Babasını ve kardeşini av tüfeğiyle yaralayıp kaçtı
Aydın’ın sultanları, Balkan Kupası’na galibiyetle başladı
YEREL HABERLER Aydın’ın sultanları, Balkan Kupası’na galibiyetle ...
Başkan Alıcık, Gaziler Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Alıcık, Gaziler Günü'nü kutladı
Kuşadası Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor
Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un rakibi Amed Sportif
Aydın Türkiye genelinde rüzgar kurulu gücü en yüksek 7'nci il oldu
YEREL HABERLER Aydın Türkiye genelinde rüzgar kurulu gücü en yüksek ...
Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak
YEREL HABERLER Kuşadasıspor liderlik için sahaya çıkacak
Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'ı ...
ADÜ Öğretim Üyesi Sağkal'ın araştırmacı olduğu proje TüBİTAK tarafından desteklendi
YEREL HABERLER ADÜ Öğretim Üyesi Sağkal'ın araştırmacı olduğu proje ...
Emekli hemşireyi katleden katile müebbet hapis..
YEREL HABERLER Emekli hemşireyi katleden katile müebbet hapis..
Kuşadası’nda Balkan Şampiyonası heyecanı başladı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Balkan Şampiyonası heyecanı başladı
Nazilli Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi, merhum Başbakan Adnan Menderes'i ...
Vali Aksoy’un 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Bisiklet yolu güzelleşiyor
YEREL HABERLER Bisiklet yolu güzelleşiyor
Nazilli Mesut Toros'u unutmadı
YEREL HABERLER Nazilli Mesut Toros'u unutmadı
Büyük Menderes'in eski yatağındaki balık ölümlerinin nedeni fazla tuz çıktı
YEREL HABERLER Büyük Menderes'in eski yatağındaki balık ölümlerinin ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan Menderes'i andı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi, merhum başbakan ...
Altın Güvercin kazandırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Altın Güvercin kazandırmaya devam ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.