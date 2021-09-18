Aydın'ın Sultanları Balkan Kupası'nda adını finale yazdırdı

Balkan Kupası’nda ikinci maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya temsilcisi CSO Voluntari’yi 30 mağlup etti.



Kuşadası’nda devam eden Balkan Kupası’nda ikinci gün maçında Aydın’ın Sultanları yine fırtına gibi esti. Uğur İnan Spor Salonu’nda Romanya temsilcisi CSO Voluntari ile karşı karşıya gelen sultanlar maçtan 30 gibi net bir galibiyet ile ayrıldı. Aydın’ın Sultanları bu galibiyet ile kupada finale kalarak önemli bir başarı elde etti. Sultanlar turnuvayı şampiyon olarak tamamlaması durumunda adını CEV Challenge Kupası’na yazdıracak. Kupanın final maçı yarın 15.00’da Uğur İnan Spor Salonu’nda oynanacak.



Yine set vermeden kazandılar

Turnuvanın ikinci gününde de sahayı rakibine dar eden Aydın’ın Sultanları, maça hızlı bir başlangıç yaptı. İlk sette çok etkili bir oyun ile ortaya koyan Sultanlar, seti 2511 kazandı. İkinci sette de baskılı bir oyun ile etkili olan Sultanlar, 2515 gibi farklı bir skorla seti tamamlarken, üçüncü sette de üstünlüğünü koruyarak seti 2511 kazanıp maçı 30’lık skorla tamamladı.



"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Turnuvanın en etkili takımı olan Aydın Sultanları’nın galibiyetini tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Takımımız uluslararası arenada kentimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bu yılın başarı ile geçeceğinin sinyallerini ortaya konulan oyundan anlıyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Final maçında da üstün bir oyun ile maçı alıp şampiyon olacağımıza inanıyorum.” dedi.

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