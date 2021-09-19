Başkan Özcan gazileri unutmadı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Nazilli Kaymakamlığı tarafından İstasyon Meydanı'nda düzenlenen program kapsamında, Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş yaptı.

Gazi Karataş konuşmasında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine vurgu yaparak; "19 Eylül, bedeli kanla ve canla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında, canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü uğruna vatan hainlerine ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik güçleri ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm gazilerin şeref günüdür" dedi.

İstasyon Meydanı'ndaki törenin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı ve Şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu.

Protokol üyeleri ile birlikte Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Ey Türk milletinin ölürsek şehit kalırsak gazi şiarıyla yetişmiş aziz evladı gazilerimiz; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Özgürlük benim karakterimdir' vecizinde vücut bulan mücadele azmi ile ülkemizi ve milletimizi özgür kılan değerli büyüklerim. Şehidimin son anında yanında olan, onu sonsuzluğa uğurlayan kıymetli büyüğüm, bugün bu topraklarda özgürce yaşıyor olmamızı sizlere borçluyuz. Bu bilinçle yaşamak için ulusumuz için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimize söz veriyorum. Vatan ve millet sizlere minnettardır" sözlerini kaydetti.

Tüm gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlayan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy; "Çok kıymetli büyüklerimiz, bugün Gaziler Günü münasebetiyle derneğimizi ziyarete geldik. Gazilerimizin onur günü olan, Gaziler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Analar evlatlarını cepheye gönderirken kına yakarlar. Merak edip yiğidin annesine sebebini sorduğunuzda, biz üç sebepten kına yakarız der. Kurbanlıklara yakarız, Yaradana kurban olsun diye, gelin olan kızlarımıza kına yakarız; ailelerine kurban olsun diye ve askere giden yiğitlerimize kına yakarız; vatanımıza kurban olsun diye. Vatan bizler için kutsaldır. Bu vatan canla ve kanla vatan edinilmişyir. Bu vesile ile tarihimiz boyunca var olmak ve yüceltmek için canlarını feda etmiş şehitlerimize ve hayatını kaybetmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yaşayan gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler diliyorum. Büyük önderimiz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün Türk büyüklerimize şehitlerimize ve gazilerimize ve bu devletimizin, milletimizin bekası ve kalkınması için hayatlarını feda etmiş kıymetlerimize şükranlarımı sunuyorum. Saygı ve hürmetlerimle" ifadelerine yer verdi.

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