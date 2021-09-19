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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eczacı Odası Başkanı Karaarslan güven tazeledi

İHA

Eczacı Odası Başkanı Karaarslan güven tazeledi

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Kararslan, gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Aydın Eczacı Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçime tel liste ile gidilirken, mevcut Başkan Karaarslan yeniden seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulu ise, Yüksel Şekerci, Ahmet Tolga Yılmaz, Salim Öyüş, Ayşen Yardım, Mustafa Erdinç Eşiyok ve Tolga Özcan isimlerinden oluştu.
“Zor şartlar altında çalıştık”
İki yıllık çalışma döneminin, pandeminin gölgesinde ve zor şartlarda geçtiğini belirten Karararslan, ”Salgın beklediğimizden şiddetli oldu, uzun sürdü ve hala tehdit ortadan kalkmış değil. Özgürce gezmenin, dostlarla buluşup sarılmanın, birlikte vakit geçirmenin ne kadar değerli olduğunu yaşayarak deneyimledik. Toplantılar çevrimiçi ortamda, selamlaşmalar karşıdan da olabiliyormuş ama hiç bize göre değilmiş. Aşının bulunması ve kullanıma sunulması ümit verici olsa da özellikle fakir ülkeler için aşıya ulaşımın zorluğu salgının kontrol altına alınmasının önündeki en büyük engellerden biri. Bu nedenle aşı üreticilerinin aşıda patent haklarından vazgeçerek herkes için aşının ulaşılabilir olmasını sağlamaları gerekiyor. Ülkemizde de Covid19 aşı çalışmalarında sona gelindiği ve acil kullanım izni için başvurunun yapılacağı Sağlık Bakanımız tarafından duyuruldu. En kısa sürede yerli aşının kullanıma sunulmasını ve patent haklarının kaldırılarak fakir ülke vatandaşları başta olmak üzere tüm insanlığın aşıya ulaşımına katkı sunulmasını umuyor ve bekliyorum. Bu vesile ile aşı kullanımı konusunda halkımızın söylentilere değil bilime güvenmesini ve aşılarını yaptırmayı ihmal etmemelerini tekrar hatırlatmak istiyorum” dedi.
“Pandemi döneminde çalışmalarımız sürdürdük”
Pandemi başladığında yeni ve ciddi bir tehditle karşı karşıya olduklarını belirten Karaarslan, “ Salgından korunmanın yollarını tam olarak bilmiyorduk. Doğal olarak Odamızdan ve Birliğimizden beklentiler oluştu. Bizler de bu beklentiler doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğümüzün olurlarıyla Eczane çalışma şeklinin nöbetlerde eczane içine hasta kabul edilmeden, normal mesai saatlerinde ise en az sayıda hasta olacak şekilde düzenlenmesini ve mesai saatlerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Eczanelerimizin düzenli dezenfekte edilmesini sağladık ki bu süreçte katkı veren tüm belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte farklı kurumlar tarafından yapılan denetimlerin bir kısmının durdurulmasını, bir kısmının olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasını sağladık. Haksız yere verilen para cezalarının iptali için üyelerimize gereken hukuki desteği sağladık. Eczacılarımız ve çalışma arkadaşları için koruyucu gözlük temin edip dağıttık.Türk Eczacıları Birliği’nin katkılarıyla her eczaneye birer paket maske temin edip gönderdik. Maske deyip geçmeyin, o günlerde maske savaşları vardı. Üyelerimizin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği farklı afişlerin hazırlanarak ulaştırılmasını sağladık. Görsel ve yazılı yerel basında yoğun bir şekilde yer alarak savunuculuk çalışmaları yaptık. Eczacılarımız ve Eczacı Teknisyenlerimizin Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanmasını sağladık. Katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Koronavirüs (Covid19) nedeniyle eczanesi kapalı kalabilecek eczacılarımıza yönelik ekonomik destek paketi hazırladık. Amacımız bu zor günlerde sizlerin yanında olduğumuzu ve zorluları birlikte aşma irademizi göstermekti. Amacımıza ulaştığımızı umuyor, takdirlerinize sunuyorum” diye konuştu.
“Tabelalarımızdan ücret alınmayacak”
Eczane tabelalarından bundan sonra reklam vergisi alınmayacağını söyleyen Başkan Karaarslan, “Eczane tabelaları halkımızın sağlık hizmet sunumuna ulaşımını kolaylaştırma amacı taşır; dolayısı ile eczane tabelalarından ilan ve reklam vergisi alınmaması gerekir. Aydın Büyükşehir Belediyesine bu yönde yaptığımız başvuruların reddedilmesi nedeniyle başlattığımız hukuk mücadelesi lehimize sonuçlandı. Bu davayı emsal göstererek İlçe Belediyelerimizle yaptığımız görüşmeler de olumlu sonuçlandı. Artık eski tip/ yeni tip ayrımı olmaksızın eczane tabelalarından hiç bir eczacınız ilan ve reklam vergisi ödemeyecek. Görüşme sürecinde olumlu yaklaşım sunan tüm Belediye Başkanlarımıza huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
“Adil bir yönetim sergiledik ve böyle devam edeceğiz”
Adil ve eşit bir mesafede yönetim sergilemeye devam edeceklerini ifade eden Karaarslan, “Sizlerden aldığımız güçle, adil, şeffaf, ulaşılabilir ve herkese eşit mesafede bir yönetim anlayışı sergiledik ve bundan sonra da aynı ilkelerle ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de güçlü bir Türk Eczacıları Birliği yönetimi oluşması için gereken çabayı göstereceğiz. Bu çalışma döneminde birlikte sizlere hizmet üretmenin onurunu yaşadığım Yönetim Kurulumuza, Denetleme Kurulumuza, Haysiyet Divanımıza, Büyük Kongre Delegelerimize, İlçe Temsilcilerimize, Komisyonlarda katkı veren meslektaşlarımıza ve her zaman güler yüz ve özveriyle hizmet üreten Odamızdaki değerli çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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