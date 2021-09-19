Aydın Büyükşehir Belediyespor - OK Jedinstvo: 3-0

Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA) - SALON: Uğur İnan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xxx), Vlademir Stojanac (xxx) (Sırbistan)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Nicoletti (xxx), Güldeniz (xxx), Szakmary (xxx), Aslıhan (xxx), Ergül (xxx), Emine (xxx) Eylül (xxx)
OK JEDINSTVO: Tica (x), Jonjev (xx), Tamara Miljevic (xx), Kackarevic (xx), Maria Miljevic (x), Osmajic (xx) Medved (xx), Nedeljkovic (x), Milanovic (xx), Rodic (x)
SETLER: 25-19, 25-17, 25-15
SÜRE: 67 Dakika (22, 24, 21)AYDIN Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliği yaptığı Kadınlar Voleybol Balkan Kupası finalinde Sırbistan ekibi OK Jedinstvo'yu 3-0 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.
Mavi-beyazlı ekip Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu´nda oynanan maçın setlerini 25-19, 25-17, 25-15 kazandı. Aydın BŞB, birincilik kupasını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz´un elinden aldı. Aydın ekibi bu sonuçla bu sezon CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı. Aydın BŞB, Balkan Kupası'ndaki ilk iki maçında da Kosova ekibi KV Drita ve Romanya´nın CSO Voluntari 2005 takımını 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçtan genel ve detay görüntüler.
Kupa töreninden görüntüler
Kaptan Güldeniz Önal ile röp.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER / KUŞADASI, (DHA)
2021-09-19 18:17:57
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