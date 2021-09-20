Evinden cephanelik çıktı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Aydın’ın Didim ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Çamlık Mahallesi 435 Sokakta bulunan A.Ö. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Evde yapılan aramada, 3 adet tabanca ve bu tabancalar üzerinde şarjöre takılı vaziyette ve içerisinde 8 adet 9 mm çapında fişek, 7 adet 7,65 mm çapında fişek, ayrıca kutu içerisinde 25 adet ve poşet içerisinde 17 adet 7,65 mm çapında fişekler bulundu. Toplamda 49 adet 7,65 mm ve 8 adet 9 mm fişekler ve tabancalar muhafaza altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.