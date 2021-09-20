Aydın’da 114 şahsa Kovid-19 uyarısı

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Aydın’da Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi (KGYS) kameraları tarafından tespit edilen, Sosyal Mesafe, Maske, Sokağa Çıkma ihlalini gerçekleştiren 114 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 114 şahıs ikaz edilmiştir” denildi.

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