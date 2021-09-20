Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, AydınMuğla Karayolu üzeri otoban köprü altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Özel (58) yönetimindeki 07 VKT 29 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 59 EH 252 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet yola savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki gerekli incelemelerinin ardından Özel'in cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, otobüs şoförü de gözaltına alındı. Kazaya karışan otobüsün yolcuları da otobüsten inerek yol kenarında çalışmaların tamamlanmasını bekledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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