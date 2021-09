Kuşadası'nda 2 bin 500 aileye yakacak yardımı

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye 500 ton yakacak yardımında bulunulacak. Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Belirlediğimiz her aileye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla yardımlarımız ulaşacak” dedi.



Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmak için kolları sıvadı. Güvercin Masa’ya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgileri değerlendirmeye alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kömür dağıtılacak vatandaşları belirlemeye başladı. Değerlendirmeler bittiğinde Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl belirli aralıklarla 2 bin 500 aileye toplam 500 ton kömür ulaştırılacak. Geçtiğimiz yıl da yaklaşık 1800 aileye 380 ton yakacak yardımında bulunulmuştu.

Kuşadası’nda yaşayan her kesimden sorumlu olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeyeceğiz. Belirlediğimiz her aileye yakacak yardımımız ulaşacak. Yıl içerisinde farklı alanlarda da ailelerimize, öğrencilerimize ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.

