Kuşadası'ndaki okullar her hafta dezenfekte ediliyor

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Kuşadası Belediyesi uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitimin başladığı okullarda her hafta sonu dezenfekte çalışması yürütmeye başladı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İlaçlama Birimi bünyesinde çalışan iki ekip, Cumartesi günleri kent genelindeki 24 okulu korona virüs salgınına karşı dezenfekte ediyor.



Türkiye genelinde korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre kapalı kalan ilk ve ortaokullarda 6 Eylül itibariyle yeniden yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte Kuşadası Belediyesi de harekete geçti. İlk ders zili öncesinde kent genelindeki tüm okullarda dezenfekte ve çevre düzenleme çalışması yürütüldü. Bu kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri okul binaları ile bahçelerinde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ise okulların bahçelerini korona virüs salgınına karşı yıkayarak temizledi. İlaçlama birimi ekipleri ise okullarda dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Kent genelinde bulunan 24 okul, her hafta sonu insan sağlığına zararı olmayan özel ilaçlarla dezenfekte edilerek hafta başına hazırlanıyor.

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