Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede yapılan “FIM Mototour of Nations TURKEY” Kuşadası'nda gerçekleştirilecek.

Ülkemizde düzenlenecek en önemli spor gezi organizasyonlarından olan FIM Mototour of Nations TURKEY, 2124 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Aydın ve İzmir illerinde düzenlenecek.

Spor Turizmi kapsamında FIM tarafından ülkemize verilen “Uluslararası Motosiklet Turu Türkiye” organizasyonuna farklı ülke federasyonları aracılığıyla 100 motosiklet sürücüsü katılacak. Budget Motosiklet, ECC Tur ve ANLAS’ın da destek verdiği organizasyon kapsamında motosiklet tutkunları, dünyaca ünlü tatil merkezi Kuşadası’nda konaklayacak olup, 3 gün boyunca farklı rotalarda yer alan turistik ve tarihi yerleri ziyaret edecek.

Organizasyon ile ilgili basın toplantısı Kuşadası’nda yer alan tarihi Kervansaray’da düzenlendi. Toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Vekili, Volkan Alkış, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ve Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Delegesi Panagiotis Kalaitzis katıldı.

Motosiklet tutkunları gezi kapsamında; tarihi MÖ 6000’e kadar uzanan ve UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma Antik Kenti, sakin kıyı beldesi Sığacık, bir yarımada kenti olan Urla, bünyesinde ünlü otomobil markalarının ilk modelleri ile farklı tarzda motosikletlerin yer aldığı KEY Müzesi ve 64.000 antik esere sahip Selçuk Efes Müzesi başta olmak üzere tarihi yerlere sürüşler düzenleyecek.

Öte yandan sevilen sanatçı Fedon, organizasyonun galasında konuklara konser verecek.

Program ise şöyle:



22 Eylül Çarşamba (08:3018:00)

Kuşadası (Le Bleu Hotel & Resort), PamucakGümüldürÜrkmezSeferihisarSığacıkAzmak KoyuKuşçular KöyüUrla MeydanıİzmirKarabağlarTorbalı (Key Müzesi)SelçukKuşadası (Le Bleu Hotel & Resort)



23 Eylül Perşembe (08:3018:00)

Kuşadası (Le Bleu Hotel & Resort), DavutlarAğaçlı KöySökeGülbahçeMilet Ören YeriAkkoyDidim Apollon TapınağıSökeOrtaklarSelçuk Meryem Ana EviEfes Antik KentPamucak Kuşadası (Le Bleu Hotel & Resort)



24 Eylül Cuma (10:00)

Kuşadası şehir korteji Marina (Milletler geçişi)

