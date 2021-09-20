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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Ticaret Borsası yeni hizmet binasına kavuşuyor

İHA

Nazilli Ticaret Borsası yeni hizmet binasına kavuşuyor

Nazilli Ticaret Borsası, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla hayata geçirdiği borsa yeni hizmet binası için sona yaklaştı. Yeni hizmet binası için temel atma töreni düzenleyen Borsa yönetimi, bu sevincini il protokolü ile paylaştı.

Nazilli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Şirinevler Mahallesi DKY Üzerinde bulunan Nazilli Ticaret Borsası Yeni Hizmet Binasının yapımı için düzenlenen temel atma törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk. Nuri Arslan, Nazilli Ticaret Odası Meclis Bşk. Gürdal Yüzügüler, Söke Ticaret Borsası Yön. Kur. Bşk. Ahmet Nejat Sağel, Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Aydın Ticaret Odası Yön. Kur. Bşk. Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Yön. KUR. Bşk. Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası Mec. Bşk. A. Bahri Erdel, Nazilli İlçe Tarım Müdürü Sunay Güler, Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Oğuz, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

“Karayolumuz sorunlu trafiği ile değil güzel binaları ile hatırlanmalı”
Törende bir konuşma yapan Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, yapılmaz denileni yaptıklarını ifade ederek, “Bizim için çok zor olan bir süreci başarı ile tamamlayarak temel atma aşamasına geldik. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz şu anda binamızın yaklaşık 950 metrekare temelde olan, 3 bin 200 metrekare brütte bir alanımız olacak. Arsamız ise 4 bin 050 metrekaredir. Şu an A Bloğunu yapıyoruz. İleride B Bloğuna talep olan olursa yapişletdevret modeli ile vermeye hazırız. Binamız 100 yıllık kullanıma sahip bir bina olacak ve özellikle de Nazilli Devlet Karayolundan geçen ve trafik ışıklarının sıkıntısını yaşayanlara inat biz binamızın estetiği ile bu olguyu kıracağız. Biz istiyoruz ki Nazilli’ye girdiğimizde güzel kurumlarımızla anılalım. Belediye Başkanımızdan talebimiz, ilçemize yakışan yollar ve hizmet binaları ile anılalım” dedi.

“Nazilli il olmayı hak ediyor”
Nazilli’nin il olmayı uzun süredir beklediğini ve bunu da hak ettiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bu çalışma başladığında biz elimizden geleni yapmaya söz vermiştik. Yerel yönetimler yasasının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini her defasında ifade ediyoruz. İşlerin çözümü açısından bu çok önemli. Birçok meselenin çözümlenmesinde herkesten destek bekliyoruz. Karayolları ile ilgili olarak da özellikle sayın milletvekillerimizden destek bekliyoruz. Belediyemize yetki verilirse biz trafik sorununu çözmeye talibiz. Burası ile ilgili olarak keşke bu alanlar kamu binalarının yapımı için ayrılsaydı ve tüm kamu binaları bir araya toplansaydı diye düşünüyorum” dedi.

“Kamu binalarının mutlaka vizyoner olması ve şehre değer katması gerekiyor “
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da konuşmasında Nazilli’nin her alanda güçlü bir marka kent olduğunu ve uzun yaşam şehri olarak da önemli bir marka kent olduğunu ifade ederek, “Marka oluşturmak çok zordur. Nazilli bunu başarmış bir ilçedir. Nazilli her alanda ülke ekonomisine katkı sunan bir ilçe. Nazilli Ticaret Borsası da ihracatı ve istihdamı ile ilçemiz için çok önemli bir kurum. Nurettin Kırlıoğlu Başkanımızın da dediği gibi yeni kamu binalarının mutlaka vizyoner olması ve şehre değer katması gerekiyor” dedi.

4 ayda tamamlanacak
Devlet karayolu üzerinde yükselecek olan brüt 3 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak bodrum, zemin 1. ve 2. katlardan oluşacak yeni hizmet binasında çok amaçlı toplantı salonu, yönetim kurulu toplantı salonu, yönetim kurulu ve meclis başkanlıkları odaları, sicil ve kayıt bölümleri, buğday analiz laboratuvarı bulunuyor. Hizmet Binasının kaba inşaatının 4 ayda tamamlanması bekleniyor. İnce işçiliği ise kaba inşaatın tamamlanmasının ardından başlatılacağı belirtildi.

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