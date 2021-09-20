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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın tekstil yaşamaya ve yaşatmaya başladı

İHA

Aydın tekstil yaşamaya ve yaşatmaya başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir zamanlar ürettiği yüksek kaliteli ürünlerle ünü Türkiye'nin ötesine taşan Aydın Tekstil'in hatırasını yaşatıyor.
Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde açılan çocuk gelişim merkezi, bir hikayeyi daha ortaya çıkardı. Uzun yıllar çocuğunu Aydın Tekstil'in bahçesindeki yuvaya bırakıp Aydın Tekstil'de çalışarak büyüten Hatice Yalçın, bu kez çocuk gelişimi merkezi haline getirilen yuvada hem torununun çalıştığına hem de bir başka torununun çocuğunun eğitim görmesine şahitlik etti.
Hatıraları yaşattığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Yalçın, emekli olduktan sonra bir daha gitmediği Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nın yeni halini görünce "Eski günlerim canlandı" dedi.
Hatırası Aydınlıların akıllarına kazınan, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon liraya kamulaştırılan ve restorasyonun devam ettiği 177 dönümlük Aydın Tekstil Yaşam Alanı küllerinden doğuyor. Açık olduğu zamanlarda Aydın ekonomisine büyük katkı sağlayan Aydın Tekstil'de çalışarak emekli olan Hatice Yalçın, kendisi dahil dört farklı jenerasyonun hayatına dokunan Aydın Tekstil Yaşam Alanı'na yıllar sonra tekrar geldi. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği alanda, geçtiğimiz günlerde Başkan Çerçioğlu tarafından açılışı yapılan çocuk gelişim merkezi başta olmak üzere restorasyonu yapılan alanları gezen Hatice Yalçın, o günleri tekrar yaşadığını söyledi.
Fabrikanın kreşinde üç çocuğun büyüttü
Fabrikada çalışmaya 1970 yılında başladığını anlatan Yalçın, üç çocuğu olduğunu, üç çocuğunu da Aydın Tekstil'deki yuvada büyüttüğünü söyledi. Burada çalışarak emekli olan Hatice Yalçın, "Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nı dolaştım, her şey yerinde ve yenilenmiş. Sanki o günleri yaşıyormuşum gibi anılarım canlandı. Yemekhaneyi dolaştım. Fabrikada çalışıyormuşum gibi oldum" ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu'na Aydın Tekstil Yaşam Alanı'nı Aydın'a kazandırdığı için teşekkür eden Yalçın, "Burayı alıp halka açtığı için çok memnunum. Çok güzel bir iş yaptı. Burası şu anda bile çok güzelleşmiş, bittiğinde daha da güzelleşecektir" dedi.
Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi'nde dört nesil bir arada
Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitimci olarak görev alan torunu Serenay Gürsoy ile bir başka torununun çocuğu olan ve merkezde eğitim alan Alya Gürsoy'la buluşan Yalçın, burada gelecek nesilleriyle bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi.
Aydın Tekstil ürünleri anılarını canlandırdı
Çocuk gelişim merkezine ziyaretinde kendisine Aydın Tekstil'de üretilen kadife ceketler gösterilen Yalçın, duygulandığını söyleyip "Bunların iplikleri hep bizlerin elinden geçiyordu. Bu kadifeler hep burada dokundu, mağaza vardı satılıyordu. Bu kadifeleri biz de zamanında çok aldık" dedi.
Kendisi de buradaki kreşte büyüyen Hatice Yalçın'ın kızı Nuray Gürsoy ise, küçük olduğu için fazla ayrıntı hatırlamasa da kreşte hatıraları olduğunu söyleyerek "En iyi hatırladığım yerlerin kahverengi olmasıydı. Yaz günlerinde bahçeye çıkardık. Demir bir salıncak vardı, onu binerdik" şeklinde duygularını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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