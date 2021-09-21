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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazaların yaşandığı bölgeye üst geçit istiyorlar

İHA

Kazaların yaşandığı bölgeye üst geçit istiyorlar

Aydın'ın Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzeri Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eski B hizmet binası önündeki bölgede sıkça yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalar vatandaşları isyan ettirirken, mahalle sakinleri bir kaza daha yaşanmadan üst geçit yapılmasını istedi.

Geçtiğimiz hafta sonu İzmir Bulvarı üzerinde bulunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü eski B hizmet binası önünde yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralanırken, yaşanan son kaza mahalleliyi isyan ettirdi. Geçmişte yaşanan kazaların ardından bölgeye konulan trafik lambalarının da kazaların önüne geçemediğini ifade eden vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederek bölgeye üst geçit yapılmasını istedi. Karayolu boyunca birçok aceleci vatandaşın yaya geçidi yerine refüjden atlayarak kontrolsüz bir şekilde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığını belirten mahalleli ayrıca yaya yolunu motosiklet sürücülerinin de kullandığını ve büyük tehlike oluşturduğunu belirtti.

"Ölümle burun buruna yaşıyoruz"
Bölgedeki yaya geçidini korkarak kullandıklarını ve adeta ölümle burun buruna yaşadıklarını ifade eden Yedieylül Mahalle sakinlerinden Osman Öztekin, "Maalesef burada çok sık kaza yaşanıyor. Az ilerideki yeni dört yol mevkiinde üst geçit var. Ancak vatandaşlar orası uzak geldiği için buradaki yaya geçidini kullanıyorlar. Burada daha önce trafik lambası yoktu. Kazaları önlemek için o da konuldu ama fayda etmedi. Yaklaşık 500 metre uzaklıktaki yeni dört yoldaki trafik ışıklarında duran araçlar hızla buradan geçiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda burada genç bir kız yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu yolu kullanırken çok korkuyoruz. Her an sanki bize de bir şey olacakmış gibi geliyor" dedi.

Motosikletler de yaya geçidinden geçiyorlar
Yaya geçidini sadece yayaların değil yasak olmasına rağmen motosiklet sürücülerinin de kullandığını belirten Öztekin, "Yaya geçidini kullanmak isteyen yayalar önce trafik ışıklarının araçları durdurması için butona basıyorlar. Sinyalizasyon sistemi devreye girerek araçlar için kırmızı ışığı yakıyor ve yayalar karşıya geçiyor. Ancak burayı sadece yayalar değil yasak olmasına rağmen motosiklet kuryeleri de kestirme yol olarak kullanıyorlar. Ayrıca yaya geçidini kullanmadan yol boyunca refüjden atlayarak karşıdan karşıdan karşıya geçmek isteyen aceleci vatandaşlar da oluyor. Refüjün yayaların geçemeyeceği şekilde kapatılması ve bir üst geçit yapılmasının yaşanacak üzücü olayların önüne geçeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanarak yetkililerin önlem almaları için çağrıda bulundu.

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