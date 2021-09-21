Efeler sağlıklı ulaşım için pedal çevirdi

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Efeler Belediyesi ile Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi iş birliğinde bu yıl 20'ncisi kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tur öncesi 7 çocuğa bisiklet hediye etti.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla her yıl 1622 Eylül tarihleri arasında dünya genelinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl, Efeler'de de kutlandı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen tema doğrultusunda Efeler halkıyla pedal çevirdi. "Bisikletini Al Gel" sloganıyla duyurulan tur, Efeler Belediyesi hizmet binası önünde başladı. Muğla Bulvarı, Vali Konağı, Bey Camii, Adnan Menderes Bulvarı güzergahında pedal çeviren katılımcıların son durağı bisiklet turunun başladığı nokta olan Efeler Belediyesi hizmet binasının önü oldu.

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