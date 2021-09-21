Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacak

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Aydın’da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak, mevsim normalleri altında düşecek.

Aydın’da etkili olan sıcak hava, Ege Bölgesi’nde görülecek yağışlar ile birlikte yerini serin havaya bırakacak. Yaklaşık 810 derecelik sıcaklık düşüşü yaşanacak. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Halihazırda mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba (22.09.2021) gününden itibaren hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 57 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Cuma (24.9.2021) gündüz saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlaması değerlendirilmektedir” denildi.

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