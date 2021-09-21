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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da Valilikten kazı çalışmalarına büyük destek

İHA

Aydın’da Valilikten kazı çalışmalarına büyük destek

Aydın’da valilik tarafından il genelinde yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarına bir milyon TL destek sağlandı. Halen yürütülmekte olan 10 kazı ve 3 yüzey araştırması için Nysa Antik kentinde düzenlenen protokol kapsamında Aydın Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bir milyon TL destek verdi.

Nysa Antik kentinde düzenlenen Protokol törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, kazı başkanları ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Kültür ve tarih turizminde atağa geçen Aydın Valiliği, arkeolojik kazı çalışmalarına ağırlık verdi. Daha fazla turisti ile çekme açısından önemli bir protokole imza atan Aydın Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, il genelinde devam eden 14 kazı ve 3 yüzey araştırması çalışmalarına bir milyon TL destek sağladı.

Kazılarda işbirliği protokolü
Protokol töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bugün Aydın kentinin önemli bir antik kenti Nysa’dayız ve burada kültür turizmi için kültürel değerlerin korunması için önemli bir protokolün imza töreni için bir araya geldik. Aydın, antik kentler bakımından Türkiye’nin en zengin kentlerinden birisi. 23 Antik kentimiz var. Ve bu antik kentlerde kazı çalışmaları yerli ve yabancı hocalarımızın koordinasyonunda devam ediyor. Bir bölümü tamamlanmış ve turizme kazandırılmış bir bölümü de çalışmaları devam etmektedir. Bugün biz Aydın genelinde kazı başkanlıklarını Türk hocalarımızın yürüttüğü kazılarımıza sponsor olmak üzere AYTER Anonim Şirketi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında bir iş birliği protokolü yapacağız. Kültür yatırımlarına sponsor olacağız. Ve bu anlamda Aydın genelindeki yürütülen 10 kazıya ve 3 yüzey araştırmasına sponsor olacağız. Toplam itibariyle 1 milyon lira kaynağı bugün imza altına alarak kazı başkanlarımızın emrine vereceğiz. Amacımız kültürel değerlerimizin daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması, turizme kazandırılması. Hem Aydın’ın hem ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak bir boyuta getirilmesidir. Bu amaçla bu çalışmaları bizler de AYTER olarak destekliyoruz ve destekleyeceğiz” dedi.

Özel sektörü desteğe çağırdı
Vali Aksoy, konuşmasının sonunda özel sektörü kazılara destek olmaya davet ederek, “Değerli katılımcılar; bu bir örnek olması bakımından ifade etmek istiyorum. Ben bütün özel sektörü, özel şirketleri kültür yatırımlarına sponsor olmaya davet ediyorum. Eğitimde olduğu gibi kültür yatırımlarında da yapılan harcamalar masraf olarak yazılabiliyor. Bu anlamda gider olarak değerlendirilebiliyor. Kültürel değerlerimizin bir an önce ayağa kaldırılması, turizme kazandırılması bakımından da özel sektörümüzün yapacağı bu destekler bizler için oldukça önemli ve anlamlı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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