Aydın'da aşı ikna çalışmaları aralıksız sürüyor

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Aydın'da çeşitli nedenlerle Kovid19 aşısı olamayan ve olmak istemeyen vatandaşlar için ikna çalışmalarını sürdürüyor.



Aydın'da Covid19 aşısı olmamış vatandaşları ikna etmek ya da çeşitli mazeretleri ile sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların aşı olmasını sağlamak için aşı ekipleri mahallerde aşılama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü, Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taner Balbay ve aşı sorumlu Hekimi Dr. Demet Meteoğlu, Efeler İlçesi Gölhisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen aşı çalışmalarına katıldı.



Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, mahalle kıraathanesinde aşı olmayan vatandaşları aşıya davet eden İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz, Mahalle Muhtarı Bülent Yalçın’a aşılama çalışmalarına verdiği destek adına teşekkür etti.

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