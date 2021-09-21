Motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kaza, Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan A.K. idaresindeki 09 ADT 283 plakalı motosiklet ile Kızılay Caddesi'nden bulvara çıkış yapmak isteyen A.A. yönetimindeki 34 FV 3547 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü A.K. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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