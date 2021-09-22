Açık havada yürüyüş alzheimerden koruyor Dr. Kunt: "Dijital bağımlılık beyin fonksiyonlarını bozabiliyor"

Alzheimer hastalığının genellikle 65 yaş ve üzeri kişilerde görüldüğünü ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, dijital bağımlılığın beyin fonksiyonlarını bozabildiğini belirterek, açık havada yürüyüş yapmanın da insanları alzheimer hastalığına karşı koruduğunu ifade etti.



21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla alzehimer hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Refik Kunt, toplumda hastalığın görülme sıklığının arttığını belirtti. Alzheimer hastalığının demansın en sık görülen nedenlerinden olduğunu belirten Kunt, "Beynin nörodejeneratif bir hastalığı olan demans, kişinin günlük yaşamsal aktiviteleri devam ettiremeyecek oranda bozulmasıdır. Unutkanlık ve zihinsel olarak yavaşlama olarak kendini gösterir. Kişinin olayları hatırlamadaki zorlukları artar, berrak düşünemez ve muhakeme yapamaz. Kişi durgunlaşır, içine kapanır yada kişilik değişiklik değişiklikleri görülür. Başlangıçta basit olarak başlayan unutkanlıklar giderek artarak kişinin günlük yaşamını etkileyecek seviyeye çıkar, çevredekilerin yardımıyla günlük yaşantısını sürdürecek konuma gelir. En yakınlarını dahil hatırlamaz, kimlikleri karıştırır, zaman kavramı yok olur, odaları karıştırır ve tuvaleti dahi bulamaz. İlerleyen evrelerde konuşma da giderek azalırken, kendini ifade edemez duruma gelir. En son evrede ise konuşma, yürüme ve yutma gibi fonksiyonlar kaybolarak kişi tamamen yatağa bağımlı ve yardıma muhtaç hal alır" dedi.



"Kesin tedavisi yok"

Alzheimer hastalığının kesin olarak tedavisinin bulunmadığını kaydeden Dr. Kunt, "Kişinin yaşı ilerledikçe, hastalığının görülme sıklığı da artıyor. Bu hastalık genellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. Mevcutta uygulanan tedaviler ile hastalığın ilerlemesini durdurmak için yapılsa da bu hastalığın maalesef kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bazı tedavi yöntemler de sadece hastanın bakımını kolaylaştırarak yakınlarının yükünü azaltır" diye konuştu.



Korunma yollarının başında açık havada yürüyüş geliyor

Yapılan araştırmalara göre açık havada yürüyüş yapmanın beyni koruduğunu kaydeden Kunt, dengeli beslenin ve açık havada yürüyüş yapmanın önemini vurguladı. Kişilerin her gün düzenli havada yürüyüş yaparak vakit geçirmesi gerektiğini belirten Dr. Kunt, "Alzheimer'den korunmak için dengeli ve sağlıklı beslenmek de oldukça önemli bir yere sahiptir. Sebze ve meyveler mevsiminde yenmeli, katkı maddesi içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Tüm bunların yanında vitamin eksikliği de risk olarak görülmektedir. B12, B, D vitaminleri ve Omega 3'ün alzheimer hastalığından koruyucu etkileri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Dr. Refik Kunt, televizyon ve cep telefonu gibi dijital araçlarla çok fazla vakit geçirmenin beyin fonksiyonlarını bozabildiğini hatırlatarak, bunların yerine yerine bulmaca çözmek, kitap okumak gibi beyni koruyucu aktiviteler önerdi.

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