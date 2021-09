Aydın'ın eski müze binası bağımlıların ve hırsızların uğrak mekanı oldu Şehrin göbeğindeki mezbelelik hali, görenleri üzüyor

Aydın'da eski müze binasının bulunduğu alanın bakımsızlığı görenlerin içini sızlatırken, adeta kaderine mahkum edilen bina şimdilerde ise bağımlıların ve hırsızların uğrak mekanı haline geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi’nde bulunan ve zamanında binlerce kişinin ziyaret ettiği Aydın'ın eski Müzesi, şimdilerde adeta bağımlıların ve hırsızların hedefi oldu. Aydın Arkeoloji Müzesi’nin 2012 yılında hizmete girmesinin ardından boşaltılan Aydın Müzesi, adeta sahipsiz kaldı. Arkeolojik eserlerin Aydın Arkeoloji Müzesi’ne taşınmasının ardından eski müze binasının Adnan Menderes Demokrasi ve Etnografya Müzesi olarak hizmet vermesi amaçlanırken, yaklaşık 5 milyon lira bedelle ihaleyi alan firma 2017 yılında çalışmaları tamamlamadan işi bıraktı. Yaklaşık 4 yıldır bakımsızlıktan dolayı günbegün çürüyen atıl durumdaki bina, mahalle sakinlerini de rahatsız etmeye başladı. Eski müze binasının yeniden kente kazandırılması gerektiğini ifade eden mahalle sakinlerinden Hüsamettin Kaçar, müzenin yanı başında bulunan Aydın Gençlik Merkezi’nin göz kamaştırırken diğer bir milli servetin çürümesine üzüldüğünü belirtti.



“Üzüntü verici bir durum”

Aydın'ın eski müzesinin atıl halini her gördüğünde içi acıdığını ifade eden Kaçar, “Mahallemiz Aydın’ın en nezih semtlerinden bir tanesi fakat okullar bölgesinde olan Müze Müdürlüğü tarafından kullanılan Aydın'ın eski Müze binasının 2017’den bu yana boş kaldığını görüyoruz. Daha önce restorasyon işlemleri vardı ama çalışmaların bırakılması ile birlikte bu güzel bina atıl vaziyette kaderine mahkum edildi. 2017 yılından bu yana buraya tek bir çivi dahi çakılmadı. Ben de bu mahallenin bir ferdi olarak balkonumdan böyle kötü bir manzarayı gördüğüm zaman içim acıyor. Böyle metruk bir şekilde binanın bırakılması hiç hoş değil. Burada yetkililerin bu işe el atması gerekiyor. Bu bina daha güzel bir şekilde Aydınımızın, gençlerimizin kullanabilmesi için düzenlenebilir. Buradaki diğer resmi kurumların binalarına bakıyoruz her taraf el bebek gül bebek bakılırken, nedense bu binanın kaderine terk edilmesi, virane bir halde bırakılması üzüntü verici. Yetkililer buna bir çözüm bulmalı” dedi.



“En azından bir güvenlik olsun”

Okullar bölgesinde yer alan metruk binanın mahalle sakinleri ve öğrenciler için de tehlike arz ettiğini de sözlerine ekleyen Kaçar, “Burası aynı zamanda okullar bölgesi, insan yoğunluğunun çok olduğu bir bölge. Özellikle Valimizden de gelip bu binayı denetlemesini rica ediyoruz. Burada güvenlik de olmadığı için hırsızların girip çıktığı, daha başka işlerin yapıldığı yer olduğu konusunda da duyumlar alıyoruz. Yarın burada daha büyük vukuatlar da olabilir. Burası her ne kadar metruk bir bina olsa da okullar bölgesi ve insan yoğunluğunun fazla olmasından dolayı böyle bir binanın korunmasında, hiçbir şey yapılmasa da en azından bir güvenliğin konulmasında fayda var. Bir an önce birileri el atıp Aydınımızın bu güzide binasını halkımızla buluşturmalı diye düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.