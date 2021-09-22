Nazilli’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri ve rögarları ilaçlayarak dezenfekte etti.

Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sakinlerinin kokudan rahatsız olmamaları ve haşere ile mücadele için sokak ve caddelerdeki çöp konteynerleri ve rögarları özel olarak hazırlanan kimyasal ilaçlarla dezenfekte etti. Yürütülen çalışma kapsamında, çöp konteynerleri su tankerleri yardımıyla tek tek yıkandı.

Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hazırlanan program dahilinde dezenfeksiyon işlemlerinin rutin olarak sürdürüleceğini dile getirdi.

Çalışmalarından dolayı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Başkan Özcan; “Kentimizin dört bir yanında temizlik, onarım, peyzaj ve yol yapım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte sahadaki çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz bir yandan yıkama işlemi yaparken diğer yandan da dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyor. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımız ivedilikle devam edecek” diye konuştu.

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