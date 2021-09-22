Koçarlı’da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koçarlı’da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

İHA

Koçarlı’da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

Koçarlı Belediyesi’nin iş birliğiyle Aydın Otomobil Sporları Kulübü' nün düzenlediği Atatürk Kupası’nın final etabı, 2324 Ekim’de Adnan Menderes Kent Ormanı’nda yapılacak.

Koçarlı’da pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan ralli tırmanma yarışları, yaklaşık iki yıllık aradan sonra yeniden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Koçarlı Belediyesi ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü’nün işbirliğiyle 2324 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Atatürk Kupası’nın final etabı, Koçarlı Tırmanma Yarışı ile şenlik havası yaşatacak. Tabiatla iç içe olan konumuyla Aydın’ın doğal terası olarak adlanlandırılan Adnan Menderes Kent Ormanı’ndaki 4,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek olan yarışlara bölgedeki tüm ralli severlerin akın etmesi beklenirken, yamaç paraşütü gösterileri de iki gün sürecek yarış etkinliğine büyük renk katacak.

“Büyük heyecana sahne olacak”
Koçarlı Belediyesi tarafından ilki 910 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen “Koçarlı Tırmanma Yarışı” ile ilgili yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden düğmeye basıldı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı makamında ziyaret eden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İzmir İl Temsilcisi Enis Alpsoy, Aydın Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Mithat Diker, TOSFED Yöneticisi ve Koçarlı Tırmanma Yarışı Koordinatörü İksir Altıok, 2324 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olan tırmanma yarışlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Kupası kapsamında Koçarlı’da yapılacak olan yarışların, pandemi nedeniyle yarış hasreti çeken ralliseverler için büyük heyecana sahne olacağını söyleyen TOSFED İzmir İl Temsilcisi Alpsoy, Başkan Kaplan’a otomobil sporlarına olan destekleri ve ilgisi için teşekkürlerini iletti.

“Herkesi yarışlara davet ediyorum”,
Tırmanma yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapamadığımız yarışları bu yıl yeniden gerçekleştiriyoruz. İki yıllık aranın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TOSFED ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenleyeceğimiz yarışmalara büyük katılım bekliyoruz. Yarışmalarda emeği olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, AK Parti Aydın Milletvekilimiz Sayın Bekir Kuvvet Erim’e, TOSFED yetkililerimize ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü’ne çok teşekkür ediyoruz. Hem eşsiz doğal güzelliğe sahip Adnan Menderes Kent Ormanı’mızı görmek, hem de iki yıl aradan sonra yarış heyecanına ortak olmak isteyen herkesi 2324 Ekim’de gerçekleştireceğimiz Koçarlı Tırmanma Yarışı’na davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Kuşadası'nda eroin operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası'nda eroin operasyonu: 1 tutuklama
Aydın'da Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aydın'da Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi ...
Bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden oldu
YEREL HABERLER Bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden ...
Aydın’da dört farklı operasyonda 155 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da dört farklı operasyonda 155 düzensiz göçmen ...
Nazilli’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Nazilli’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Aydın'ın eski müze binası bağımlıların ve hırsızların uğrak mekanı oldu Şehrin göbeğindeki mezbelelik hali, görenleri üzüyor
YEREL HABERLER Aydın'ın eski müze binası bağımlıların ve hırsızların ...
Aydın’da konut satışları azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları azaldı
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ’den
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının ...
Aydın’da ayçiçeği üretiminde başarı sağlandı
YEREL HABERLER Aydın’da ayçiçeği üretiminde başarı sağlandı
Açık havada yürüyüş alzheimerden koruyor Dr. Kunt: "Dijital bağımlılık beyin fonksiyonlarını bozabiliyor"
YEREL HABERLER Açık havada yürüyüş alzheimerden koruyor Dr. Kunt: ...
Merhum Başvekil Menderes, ADÜ’de düzenlenen panel ile anıldı
YEREL HABERLER Merhum Başvekil Menderes, ADÜ’de düzenlenen panel ile ...
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi
YEREL HABERLER Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi ...
Çine’de okul servis araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Çine’de okul servis araçlarına sıkı denetim
CHP heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER CHP heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
Nazilli Belediyesi yağmur taşkınlarına karşı önlemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi yağmur taşkınlarına karşı ...
Nazilli’de 3 günde 35 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de 3 günde 35 aranan şahıs yakalandı
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon ...
14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor
YEREL HABERLER 14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor
Bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kırık dikiz aynasından yakalandı
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan ehliyetsiz ...
Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı
YEREL HABERLER Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans ...
Kendine gazeteci süsü veren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kendine gazeteci süsü veren şüpheli tutuklandı
Aydın’da Adnan Menderes için koştular
YEREL HABERLER Aydın’da Adnan Menderes için koştular
Karpuzlu’da yağmur duası yapıldı
YEREL HABERLER Karpuzlu’da yağmur duası yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.