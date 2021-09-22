Sığındığı kuaförde Sinem'i öldüren sanık: Mermilerin hepsini sıkmıştım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sığındığı kuaförde Sinem'i öldüren sanık: Mermilerin hepsini sıkmıştım

DHA

Sığındığı kuaförde Sinem'i öldüren sanık: Mermilerin hepsini sıkmıştım


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde Sinem Kaya'yı (33) sığındığı kuaförde 7 kurşunla öldüren dini nikahla birlikte yaşadığı Dinçer Özden (39) hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü. Özden "Eşim, çığlık atıp bir kuaförün içine girdi. Peşinden gittim. Mermilerin hepsini sıkmıştım" dedi.
Güzelhisar Mahallesi 41'inci Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi Sinem Kaya, geçen yıl 2 Ekim'de saat 14.00 sıralarında çöp dökmek için dışarı çıktı. Bu sırada Kaya, bir süredir ayrı olduğu hakkında uzaklaştırma kararı verilen Dinçer Özden'in kendisine doğru geldiğini fark etti. Kaya, kaçıp bir kuaför dükkanına sığındı. Dükkanı tabancayla basan Dinçer, Kaya'ya 7 el peş peşe ateş açtı. Kuafördeki müşteri ve çalışanlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özden ise tutuklandı. Soruşturmanın ardından Dinçer Özden hakkında Sinem Kaya'yı 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sevgilisi ve suç ortağı olduğu ileri sürülen Gülizar Kavçin (44) hakkında ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 
'DİNÇER'İ, SİNEM'E KARŞI TAHRİK ETMEDİM'
Gülizar Kavçin, iddianamede yer alan ifadesinde şunları söyledi:
"Dinçer ile olan ilişkimi etrafa Sinem Kaya anlattı. Eşim bana boşanma davası açıp evden attı. Bu sürede İstanbul'da kardeşimin yanında kaldım. Ortada kalınca Dinçer bana sahip çıktı. Sinem Kaya nedeniyle ailemle aram açıldı. Eşime ve aileme mesaj atarak Dinçer ile ilişkim olduğunu söyledi. Olay günü evimdeydim. Dinçer'e ne yaptığını sordum. Bana, 'Bulvarda dolaşıyorum' dedi. Ona eve dönmesini söyledim. Hiçbir zaman Dinçer'i, Sinem'e karşı tahrik etmedim. Dinçer, Sinem'in kendisini tahrik ettiğini ve onu öldüreceğini söyledi. Ben yapmaması gerektiğini söyledim, olayın gerçekleşmesinde herhangi bir etkim yok."
'SADECE TABANCAYI BELİMDEN ÇIKARDIĞIMI HATIRLIYORUM'
Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Dinçer Özden, Aydın E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile avukatı,  tutuksuz yargılanan Gülizar Kavçin ve tarafların yakınları katıldı. Özden, yüz yüze savunma yapmak istediğini belirterek "SEGBİS ile savunma yapmak istemiyorum" dedi. Ancak mahkeme başkanının uyarısıyla Özden, olay günü yaşananları anlattı:
"Sinem Kaya ile 2009 yılında gayri resmi olarak evlendik, iki çocuğumuz oldu. 2019 yılına kadar aynı evde oturduk ve bu tarihte tartışmalarımız başladı. Evi terk ederek babasının evine gitti. Yanında çocuklarını da götürdü. Eşim, açtığı sahte hesaptan çocukları almam içim mesaj atıyordu. Ben de babasının evine giderek çocukları aldım, daha sonra askere gittim. Askerlik süresi içinde bana cehennemi yaşattı. Bana sevgilisinin, dostunun fotoğraflarını atıyordu. Ayrıca Ayşe'nin ağabeyi ile çıkıyorum, Özlem'in kayınbiraderi ile çıkıyorum. Erkeksen onu öldür' diye mesaj atıyordu. Tezkere aldıktan sonra korkumdan Aydın'a gelemedim. Çünkü Gülizar Kavçin'in akrabalarının beni öldüreceğini yaymıştı. O sürede Gülizar ile Kocaeli'de aynı evde birlikte kaldık. Eğer Gülizar'ı götürmeseydim ailesi onu öldürecekti. Ancak 1 ay sonra çocuklarımı görmek için Aydın'a gelebildim. Aydın'da avukat aracılığıyla bir mekanda eşimle buluştuk. Evlerine gidip, 'Büyüklerinde olduğu bir ortamda konuşalım' dedim, kabul etti. Ancak bir süre sonra masadan ayrılarak mekanın köşesinde telefonla görüştüğünü gördüm. Evin önüne geldiğimizde polisleri gördüm. Meğer eşim o sırada polisleri aramış, eve giremedik. Buluştuğumuzda bana sürekli hakaret ediyordu."
'GÜLİZAR'IN KARDEŞLERİ PEŞİMDEYDİ'
Dinçer, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:
"Sinem, 'Gülizar'ın kellesini koparıp babangilin bahçesine atacağım' diyordu. Amacı Gülizar'ın kardeşlerine beni öldürtmekti. Gülizar'ın kardeşleri, peşimdeydi. Bu nedenle olaydan 1 yıl önce bir atık karton toplayıcısından satın aldığım tabancayı yanıma aldım. Avukatı arayarak 'Eşim, eve erkek alıyormuş ne olur bana yardımcı olun' dedim. Avukatta eşime ulaşamadığını ve kendisinden haber beklememi istedi. Ben de eşimin kaldığı sokakta bulunan bir kahvehaneye giderek 15 dakika bekledim. Tam kalkacağım sırada kahvehanenin çaprazındaki evden çıkmış, sırtı bana dönük olduğunu gördüm. Yanına giderek koluna girdim. Anladığım kadarıyla benim orada olduğunu mesaj ile dostuna bildiriyormuş. Kolundan tuttum, 'eve gidelim' dedim. Benim bunu söylemem ile çığlık atmaya başladı. Askerdeyken de psikolojim bozuktu. Ani ve yükse seslerden rahatsız oluyordum. Sadece silahı belimden çıkardığımı hatırlıyorum. Ne şekilde neresine sıktığımı bilmiyorum. Silahta 7 mermi vardı. Eşim çığlık atıp bir kuaförün içine girdi. Ben de peşinden gittim. Mermilerin hepsini sıkmıştım. Eşimin dostu olan kişilerin isimlerini olaydan sonra oğlumdan öğrendim."
Tutuksuz sanık Gülizar Kavçin ise "Olayın günü kendi evimdeydi, misafirlerim vardı. Olay günü, öğle saatlerinde Dinçer'in kendisini aradığımda nerede olduğunu sordum. Kent merkezinde olduğunu söyledi. Eve gelmesini istedim, aramızda o gün başka konuşma olmadı" dedi. Sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Dinçer Özden'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-09-22 17:03:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tuncel’den, Kaymakam Güney ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tuncel’den, Kaymakam Güney ile bir araya geldi
Fenalaşan ve yarışmayı emekleyerek kazanan koşucu, sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Fenalaşan ve yarışmayı emekleyerek kazanan koşucu, ...
Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi eğitimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi ...
Aydın’da araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı arttı
Koçarlı’da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Koçarlı’da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Kuşadası'nda eroin operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kuşadası'nda eroin operasyonu: 1 tutuklama
Aydın'da Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi verildi
YEREL HABERLER Aydın'da Anne Sütü ve Danışmanlık Uygulama Eğitimi ...
Bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden oldu
YEREL HABERLER Bir anlık dalgınlığı otomobilin devrilmesine neden ...
Aydın’da dört farklı operasyonda 155 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da dört farklı operasyonda 155 düzensiz göçmen ...
Nazilli’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Nazilli’de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
Aydın'ın eski müze binası bağımlıların ve hırsızların uğrak mekanı oldu Şehrin göbeğindeki mezbelelik hali, görenleri üzüyor
YEREL HABERLER Aydın'ın eski müze binası bağımlıların ve hırsızların ...
Aydın’da konut satışları azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları azaldı
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ’den
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının ...
Aydın’da ayçiçeği üretiminde başarı sağlandı
YEREL HABERLER Aydın’da ayçiçeği üretiminde başarı sağlandı
Açık havada yürüyüş alzheimerden koruyor Dr. Kunt: "Dijital bağımlılık beyin fonksiyonlarını bozabiliyor"
YEREL HABERLER Açık havada yürüyüş alzheimerden koruyor Dr. Kunt: ...
Merhum Başvekil Menderes, ADÜ’de düzenlenen panel ile anıldı
YEREL HABERLER Merhum Başvekil Menderes, ADÜ’de düzenlenen panel ile ...
Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi düzenlendi
YEREL HABERLER Toprak havuzda balık yetiştiren tesise teknik gezi ...
Çine’de okul servis araçlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Çine’de okul servis araçlarına sıkı denetim
CHP heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER CHP heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü
Nazilli Belediyesi yağmur taşkınlarına karşı önlemlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi yağmur taşkınlarına karşı ...
Nazilli’de 3 günde 35 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Nazilli’de 3 günde 35 aranan şahıs yakalandı
Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek
YEREL HABERLER Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon ...
14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor
YEREL HABERLER 14 Yaşındaki Tuana'dan haber alınamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.