Aydın merkezli 17 ilde change oto operasyonu: 7 gözaltı

Aydın merkezli 17 ilde gerçekleştirilen change oto operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, change yapılan 34 otomobil ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kazalı ve pert araçlar üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, çeşitli marka ve modeldeki araçların şase ve motor numaralarının değiştirilerek, haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Bir sene boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 'Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Change Oto' olayı ile ilgili olarak bugün sabah Aydın merkezli, Konya, Denizli, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, İstanbul, Adana, Sakarya, Uşak, Sivas, Van, Muğla, Burdur, Gaziantep ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda H.T., İ.T., İ.K., Y.K., F.D., İ.K. ve Y.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı 34 adet çeşitli marka ve modelde change oto ele geçirilirken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tüfek, 211 tabanca mermisi, 35 kurusıkı tabanca mermisi ve 12 av tüfeği mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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