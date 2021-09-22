MHP İl Başkanı Alıcık; "Aydın’da sektörlerinin öncü firmaları olması gurur verici"

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı ilk bin ihracatçı listesine Aydın’dan 6 firmanın girmesi sevinçle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık;" Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı ilk bin ihracatçı listesine Aydın’dan 6 firma girdi. Kentimiz ihracat rakamlarının her geçen yıl yükselmesi, kentimizde faaliyet gösteren firmalarımızın sektörlerinin öncü firmaları olması gurur verici” dedi.

İhracatın yükselen kalite ile devamlılık kazanarak artması için dijital gerçeklik, yapay zeka, endüstri 4.0 disiplini ile ArGe çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, “Bütün Dünyayı etkisi altına alan salgın etkilerine rağmen üretimdeki artış ve ihracat rakamlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi de büyük umut verici. Açıklanan listeye göre ilk bin firma içerisinde yer alan Uğur Soğutma Makinalari başta olmak üzere Kaltun Madencilik, Jantsa, USK Kimya, Alabanda Madencilik ve Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler firmasını tebrik ediyor, başarıda emeği bulunan yöneticilerinden çalışanlarına kadar herkesi kutluyorum” dedi.

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