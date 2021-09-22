Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti



Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli İlçesinde, ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı elektrikli bisiklet sürücüsü Nevzat Seba (69) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 20 Eylül pazartesi günü DenizliAydın karayolu Yeni Mahalle Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Berkan E. yönetimindeki 09 NV 003 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışıkta geçerek Nevzat Seba'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Seba, bisikleti ile yola savrulurken, sürücü Berkan E. ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Seba, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar olan ve iç kanama geçirdiği belirlenen Seba, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın yerinden kaçan Berkan E., kaza sırasında kırılan sol dikiz aynasının seri numarasından yeri tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan Berkan E. ifadesinde, sürücü belgesi olmadığı için korkup kaza yerinden kaçtığını söyledi. Ekiplerce sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan işlem yapılan Berkan E., 1399 lira para cezası kesilip, serbest bırakıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren, kaburgalarında kırıklar olan ve iç kanama geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Nevzat Seba'nın durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen iç kanaması durdurulamayan Nevzat Seba bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Nevzat Seba'nın yaşamını yitirmesinin ardından otomobil sürücüsü Berkan E.'nin savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınabileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2021-09-22 23:24:17



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