Didim açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 14.20'de Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN

2021-09-23 00:02:32



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