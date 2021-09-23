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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

İHA

Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınİzmir Karayolu üzeri İncirliova TOKİ evleri önünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 UR 221 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırılırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de otomobildeki gerekli kontrolleri yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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