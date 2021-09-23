CHP’li Vekil Tezcan’dan Kuşadası Belediyesi’ne tam not

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP’li Vekil Tezcan’dan Kuşadası Belediyesi’ne tam not

İHA

CHP’li Vekil Tezcan’dan Kuşadası Belediyesi’ne tam not

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis (PM) Üyesi ve Aydın Millet Vekili Bülent Tezcan, bir dizi temasta bulunmak üzere Kuşadası’na geldi. Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte kentte yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceleyen Milletvekili Bülent Tezcan, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kuşadası bu iş birliği sayesinde 2,5 yıldır büyük bir değişim yaşıyor” dedi.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir araya gelerek kentte Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmaları ile kültür, sanat ve teknoloji yatırımlarının yapıldığı alanlarda incelemelerde bulundu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile birim müdürlerinin de eşlik ettiği alan gezisinde Milletvekili Bülent Tezcan Ada Modern Sanat Galerisi, Ada Göl Mesire Alanı, Kampinova, eski Tariş arazisi üzerinde yapım çalışmalarının sürdürdüğü proje alanını, İkiçeşmelik Mahallesi, Ada Camping ile Kampinova ve Kuşadası İstasyon’u ziyaret etti.
CHP Milletvekili Bülent Tezcan’ın ilk durağı Kuşadası Belediyesi ile KUSAV iş birliğinde geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını açan Ada Modern Sanat Galerisi oldu. Türkiye’den ve dünyadan 50 Türk illüstratörün 116 eserinin yer aldığı sergiyi gezen Milletvekili Bülent Tezcan, KUSAV Başkanı Levent Köylü’den Kuşadası’nda gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetleri hakkında bilgi aldı. CHP’li Vekil Tezcan, Aydın’ın ilk modern sanatlar sergi salonu olma özelliğini taşıyan Ada Modern Sanat Galerisi’ni çok beğendiğini ifade etti.
“Dijital göçebelerin yeni adresi olacak"
Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Ada Göl Mesire Alanı’nda da bir takım incelemelerde bulundu. Ardından Kampinova ve Kuşadası İstasyon’u ziyaret eden CHP’li Vekil Tezcan, Kuşadası Belediyesi’nin kenti pandemi ile birlikte ortaya çıkan yeni turizmin merkezi haline getirmek amacıyla Habitat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği iki proje hakkında Dernek Başkanı Sezai Hazır ile fikir alışverişinde bulundu. Kampinova ve Kuşadası İstasyon’un kent için büyük önem taşıdığına dikkat çeken CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Her iki projeyi de çok beğendim. Gençlere yönelik yapılan iki yatırım sayesinde Kuşadası dijital göçebe olarak adlandırılan kişilerin yeni adresi olacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kuşadası bu iş birliği sayesinde 2,5 yıldır büyük bir değişim yaşıyor. Alan gezisinde Kuşadası’na çok önemli yatırımlar yapıldığını gördüm” dedi.
Kuşadası’na gösterdiği yakın ilgiden dolayı Milletvekili Tezcan’a teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Bülent Tezcan, Kuşadası’ndan siyasete başlamış, en üst seviyelere kadar yükselmiş hepimize örnek olan önemli bir siyasetçidir. Fikirleri bizim için çok değerli. Kendisiyle yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde inceledik. Sayın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ı sık sık kentimizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden doldu Aydın’da vatandaşa savunma sporları merakı sardı
YEREL HABERLER Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden ...
Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu
YEREL HABERLER Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu ...
Eşi ceza verdi, 40 gün zurnasını dağda çalacak
YEREL HABERLER Eşi ceza verdi, 40 gün zurnasını dağda çalacak
Bozdoğan İsmet Sezgin MTAL, Teknofest’te Aydın’ı temsil ediyor
YEREL HABERLER Bozdoğan İsmet Sezgin MTAL, Teknofest’te Aydın’ı ...
Duyarlılığın böylesi Hüsamettin Dede, trafik kurallarına aykırı davranmamak için eşeğine geri döndü Gözlük numarası büyüyen Hüsamettin Dede, artık ulaşımını eşekle sağlıyor
YEREL HABERLER Duyarlılığın böylesi Hüsamettin Dede, trafik ...
Efeler’de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor
YEREL HABERLER Efeler’de kayıt dışı çalışmanın önüne geçiliyor
Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji
YEREL HABERLER Kuşadası'nda Milletler Geçişi korteji
Aydem Perakende ve Gediz Perakende’de online abonelik dönemi başladı
YEREL HABERLER Aydem Perakende ve Gediz Perakende’de online abonelik ...
Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın talimatıyla yenilendi
YEREL HABERLER Kestel Mahallesi'ndeki imam evi Başkan Özcan'ın ...
Karacasu’da sağlık personellerine başarı belgesi verildi
YEREL HABERLER Karacasu’da sağlık personellerine başarı belgesi ...
Uzmanlardan hem kariyer hem de çocuk yapmak isteyen kadınlara uyarı
YEREL HABERLER Uzmanlardan hem kariyer hem de çocuk yapmak isteyen ...
Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden yaralı kurtuldu
Az su isteyen Dane ve Şeker Sorgum’da hasat zamanı
YEREL HABERLER Az su isteyen Dane ve Şeker Sorgum’da hasat zamanı
Kuşadası’nda motosiklet korteji düzenlendi
YEREL HABERLER Kuşadası’nda motosiklet korteji düzenlendi
Aydın’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası Belediyesi parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi parklarda temizlik çalışması ...
Başkan Güler: “Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir katma değer”
YEREL HABERLER Başkan Güler: “Çağrı Merkezi Köşkümüz için önemli bir ...
Didim açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Didim açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ...
Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı
YEREL HABERLER Firariyi kaçtığı kiralık otomobildeki GPS yakalattı
Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonu: 7 ...
Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı On kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı
YEREL HABERLER Hastanede gözaltına alınmak istenirken kaçtı On ...
Freni patlayan kamyon araçları biçti
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyon araçları biçti
MHP İl Başkanı Alıcık; "Aydın’da sektörlerinin öncü firmaları olması gurur verici"
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Alıcık; "Aydın’da sektörlerinin öncü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.