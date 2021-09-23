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Kayıp 14 yaşındaki Tuana, otobüsle Bursa'ya gitmiş

DHA

Kayıp 14 yaşındaki Tuana, otobüsle Bursa'ya gitmiş


Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 20 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Tuana Öztürk'ün (14) otobüsle Bursa'ya gittiği ortaya çıktı. Müzeyyen Küçük, kızının kaçırılmış olabileceği ihtimaliyle Bursa'ya gidip, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Manavgat'taki orman yangınında evleri yanan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine taşınan Müzeyyen Küçük'ün kızı Tuana Öztürk'ten 20 Eylül'den beri haber alınamıyor. Anne Küçük'ün kızı Tuana için polise kayıp ihbarında bulunmasının ardından Nazilli emniyeti geniş çaplı soruşturma başlattı. Şehirler arası otobüs terminaline giden polis, buradaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu Tuana Öztürk'ün, Bursa otobüsüne bindiği tespit edildi. Ekipler, daha önce de 3 kez evden kaçtığı belirtilen Tuana'nın bulunup, ailesine teslim edilmesi için Bursa Osmangazi Emniyet Amirliği'ne yazı gönderdi. Annenin bir süre Bursa'da oturduklarını söylemesi üzerine ekiplerin, Tuana'nın çocukluk arkadaşlarının adreslerinde arama yaptığı ancak izine rastlayamadığı belirtildi.
ARKADAŞINA TATİL İÇİN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞ 
Müzeyyen Küçük de kızının kaçırılmış olabileceği ihtimaliyle Bursa'ya gidip, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Küçük, "Kızımın Bursa'da oturan çocukluk arkadaşının yanına gittiğini haber aldım. Arkadaşına tatil için geldiğini ve kendisini benim gönderdiğimi söylemiş. Gidebileceği yerleri aradım ancak bulamadım. Polise 3 arkadaşının ismini verdim ve polis o adreslerde arama yaptı ama kızım bulunamadı" dedi.
Müzeyyen Küçük, 18 yaşından küçük kızına bilet satan firmaya da dava açacağını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2021-09-23 15:25:42

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