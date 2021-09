Buharkent’ten öğrencilere konaklama desteği

Aydın’da üniversitenin açılmasına sayılı günler kala ev, yurt ve apart fiyatlarına yapılan zamlar öğrencileri isyan ettirirken, Buharkent Belediyesi konaklama sorunu yaşayan öğrencilere yer destek verileceğini duyurdu.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte, derslerin başlamasına sayılı günler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da öğrenci hareketliliği başladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni (ADÜ) kazanan veya okuluna devam eden öğrenciler yavaş yavaş Aydın’a dönmeye başlarken öğrencilerin kalacak yer bulma arayışları da sürüyor. Pandemi süreci ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da ev kirası, yurt ve apart fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Bütçelerine uygun kalacak yer bulamayan öğrenciler de yaşanan zamlardan dolayı adeta isyan etti. Zor durumda kalan öğrenciler sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışırken Buharkent Belediyesi aldığı karar ile konaklama sorunu yaşayan öğrencilere destek olacağını duyurdu. Belediyeye ait konutlarda öğrencilere yer temini yapılacağını duyuran Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Buharkent Meslek Yüksek okulumuzda eğitim ve öğretim görecek, yurt ve konaklama ihtiyaçlarında sıkıntı yaşayan öğrencilerimize bu kapsamda belediyemize ait konutlarda yer temin edilecek olup bunun yanında her türlü sorunlarında öğrencilerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi.

