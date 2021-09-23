Rallici Milletvekili Erim, Trans Anatolia'da kürsüde



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - AK Parti'nin hobi olarak otomobil sporlarıyla ilgilenen Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Eskişehir'den start alıp Kars'ta sona eren rallide kendi sınıfında 3'üncü oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen Trans Anatolia Rally Raid, Eskişehir'de başladı. Eskişehir'den Kars'a 7 gün süren macera dolu bir yarış gerçekleştirildi.

Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Erzurum, Kars ve Ardahan olmak üzere toplam 14 il sınırından geçerek 2 bin 300 kilometre sonunda tamamlanan yarışlara katılan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, yarışta co-pilotu Semih Noyan ile kendi sınıfında 3'üncü, genel klasmanda ise 12'nci oldu.

Milletvekilliğinden kalan zamanda motor sporlarıyla ilgilenen Rallici AK Parti Milletvekili Erim, güzel bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Başta Burak Büyükpınar ve Orhan Çelen olmak üzere organizasyonda emeği geçen görevlilere, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden büyük bir özveri ile görevlerini yerine getiren gözetmenlere, eşsiz görüntüler yakalamak için üstün çaba sarf eden medya yetkililerine, gece boyunca araçları starta yetiştirmek için çalışan mekaniker arkadaşlara, yarışın güvenliği için görevlerini icra eden güvenlik güçlerimize, yarışmacıların sağlığı için canla başla görev yapan UMKE ekiplerimize ve emeği geçen tüm görevli arkadaşlarıma böylesine güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarıştan görüntüler

Açıklamalar

Ödül töreni

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-09-23 16:11:37



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