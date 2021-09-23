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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yörük Ali Efe ölümünün 70. yılında mezarı başında anıldı

İHA

Yörük Ali Efe ölümünün 70. yılında mezarı başında anıldı

Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe ölümünün 70. yılında Aydın’daki mezarı başında anıldı. Yenipazar ilçesindeki müzeye dönüştürülen evin bahçesinde düzenlenen anma törenleri yoğun katılımla gerçekleşti.
Kuvayi Milliye Kahramanları arasındaki en önemli isimlerden olan Yörük Ali Efe ve kızanlarının başlattığı ve Yunan işgaline karşı ilk örgütlü direniş olan ‘Malgaç Köprüsü baskını” ile bilinen Yörük Ali Efe, ölümünün 70. Yılında Aydın’ın Yanipazar ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Aynı zamanda 2001 yılında müzeye çevrilen evinin bahçesinde düzenlene çeşitli etkinliklerde Yörük Ali Efe ve Kızanlarının mücadelesi anlatılarak Efe’nin yaşadığı dönemde ailesi ile birlikte kullandığı eşyalarının bulunduğu müze ev ziyaret edildi. Kültür Bakanlığı tarafından 2001 yılında restore edilen müze evde düzenlenen törene Efe’nin torunları Kayhan Kavas, Gökhan Kavas başta olmak üzere siyasiler, ilçe kaymakamları, efe dernekleri, Yörük dernekleri ve davetliler katıldı. İl Kültür Müdürlüğü ve Yenipazar belediyesi tarafından davetlilere lokma ve tavuklu pilav ikramında bulunularak dua edildi. Efeler ise gösterileri ile 70 yıl önce vefat eden Yörük Ali Efe’yi yad ettiler.
Anma töreninde konuşan Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Büyüklerimiz, önderlerimiz için yaptığımız anma törenlerini anlamlı kılmanın yolu hayatlarını ve mücadelelerini kendimize rehber almak ve onların mücadelelerinin bugün için önümüze koyduğu görevleri tartışmaktır” dedi.
Yörük Ali Efe’nin torunu Eski Valilerden Kayhan Kavas; “Yörük Ali Efe bir milli kahramandır. Kurtuluş Savaşı sırasında Aydın’da Ege direnişini, ilk Ege Cephesi’ni kuran ilk efelerdendir. Kendisi bu ülkenin kurtarılması, düşman işgalinden temizlenebilmesi için çaba göstermiş daha sonra da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki milli orduya milis albay rütbesiyle katılmıştır. Bu ülkenin kazanılmasında, bu ülkenin bu günlere gelmesinde bu insanların çok büyük emeği vardır. Dolayısıyla tüm Kuvayi Milliye’cileri başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygıyla hürmetle ve rahmetle anıyoruz” dedi.
Prof.Dr.Günver Güneş de konuşmasında, “Yörük Ali Efe bir Kuvayi Milliye önderidir. Tarih yazmış bir kahramandır. Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu emperyalizme karşı 20 yüzyılda en büyük Meydan okumayı gerçekleştiren Mustafa Kemal'in yanında 20'li yaşlarda Yörük Ali Efe Aydın'da sömürgeciliğe ve emperyalizme karşı ve onların işbirlikçilerine karşı meydan okuyan bir kavraman olarak karşımıza çıkıyor. Bir cümle ile Yörük Ali Efe tanımlamam gerekirse; dağdan inip Kuvayi Milliye önderi olan Kuvayi Miliye önderliğinde kurtuluşla birlikte Cumhuriyet vatandaşı olan, cumhuriyet yurttaşı olan bir ulusal kahraman olarak tanımlamak doğru olacaktır” dedi.

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