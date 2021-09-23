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Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonunda 3 tutuklama

DHA

Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonunda 3 tutuklama


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN başta olmak üzere 17 ilde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'change çetesine' yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişiden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aydın başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde, çeşitli marka ve modeldeki hurda araçların şase ve motor numaralarını icralık ya da çalıntı otomobillerin motor numaraları ile değiştirerek satıp, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen bir çeteyi 1 yıl süreyle, teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen polis, çete üyelerine yönelik, bugün Aydın başta olmak üzere Konya, Denizli, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, İstanbul, Adana, Sakarya, Uşak, Sivas, Van, Muğla, Burdur, Gaziantep ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda motor ve şase numarası değiştirilmiş 34 adet change otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda da ruhsatsız 2 tabanca, 1'i pompalı diğeri çift kırma 2 tüfek, kasatura, bıçak, 35'i kurusıkı toplam 246 tabanca mermisi, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Çete üyesi olduğu ileri sürülen H.T. isimli kadın, eşi İ.T., İ.K., oğlu Y.K. F.D, Y.Y. ve İ.K. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında firarda olan 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
ÇETE ÜYELERİNİN 3'Ü TUTUKLANDI
Operasyonla yakalanan 1'i kadın 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden F.D., İ.K. ve oğlu Y.K. tutuklanırken, H.T., İ.T., Y.Y. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Merkez Burhan CEYHAN
2021-09-23 23:09:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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