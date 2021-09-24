Aydın Cezaevi'nde kurulan pitaya serası ilk ürünlerini verdi

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Lütfü Başkan, Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Efeler Diyarında Pitaya' projesi kapsamında cezaevi bahçesinde kurulan pitaya serasının ilk ürünlerini Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'e takdim etti.



Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Lütfü Başkan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'i makamında ziyaret etti. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Başkan, Aydın Valiliğince hibelendirilip Efeler Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Efeler Diyarında Pitaya' projesi kapsamında cezaevi bahçesine kurulan pitaya serasının ilk ürünlerini Kaymakam Şahin'e takdim etti.



"Tarıma ve üretime yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Tarım kenti olan Aydın'da tarıma ve üretime önem verdiklerini ifade eden Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Valiliğimizce hibelendirilen ve 3.etabını tamamladığımız Efeler Diyarında Pitaya Projemiz kapsamında bugün 21 üreticimiz ile toplam 23 dekarlık bir alanda pitaya meyvesi yetiştirilmektedir. Bu seralarımızdan Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesine kurduğumuz ve üretimin mahkumlar ve ceza evi personelleri tarafından birlikte yapıldığı seramız sadece bir tarımsal üretim alanı değil, sosyal alan işlevi de görmektedir. Bugün bu seramızın ürünlerini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bir tarım şehri olan ilimizde küresel iklim krizinin etkilerini tarımsal üretimde avantaja çevirerek birim alandan maksimum ürün ve gelir elde etmek için başlattığımız pitaya projemiz bu yıl verdiği ilk ürünler ile üreticilerimizin yüzünü güldürmektedir. Bu doğrultuda Efeler İlçe Tarım Müdürlüğümüz uhdesinde tarıma ve üretime yönelik araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.