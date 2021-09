16 ülkeden 200’ü aşkın motorcu Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen FIM Mototour of Nations Turkey’e, bu yıl Kuşadası ev sahipliği yaptı. 3 günlük gezi kapsamında 16 ülkeden 200’ü aşkın motosiklet sürücüsü Didim’de bulunan Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti.

2124 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen en önemli spor ve gezi organizasyonlarından biri olan FIM Mototour of Nations Turkey gezisi kapsamında Motorcular, Didim’in simgesi olan Apollon Tapınağını ziyaret etti.

16 ülkeden 200’ü aşkın motosiklet sürücüsü katıldığı gezi kapsamında Didim’e gelen motorcular ilk olarak Milet Antik kentini gezdi. Ardından Didim merkezde bulunan Tapınağı ziyaret etti. Motorcular için güvenlik tedbirleri alınırken 120 motor tutkununu Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcısı Ahmet Demir, Belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar karşıladı. Etkinliğe katılan motosikletçiler arasında Dünya Motosiklet Federasyonları Birliği KültürTurizm komisyonu başkanı Nuno Lite de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Sizleri ağırlamaktan mutluyuz, bir daha ki sefer umarım Didim’de konaklarsınız. Birbirimizi tanıma ve başka projeleri konuşma imkanı buluruz. Didimliler adına sizlere teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim” dedi.

“Organizasyondan memnunuz”

Türkiye’deki organizasyonla ilgili konuşan Dünya Motosiklet Federasyonları Birliği KültürTurizm komisyonu başkanı Nuno Lite “Her yıl düzenli olarak önceden yapılan hazırlıklar doğrultusunda farklı ülkelere gidiyoruz. Takvimler önceden hazırlanıyor ve uygun ülkelere gidiyoruz. Bu destinasyonlara giderek keyifli zaman geçiriyoruz. Türkiye içinde hazırlık yapmıştık. İspanya, Portekiz ve Hırvatistan gibi bir çok ülkeden belirlediğimiz motorcu arkadaşlarımız buradayız. Organizasyondan çok memnunuz. Güzel bir zaman geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizi tanıtıyoruz”

Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanı Bekir Yunus Uçar “Bugün gurur duyduğumuz bir organizasyonu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu sadece spor organizasyonu düzenleyen federasyon değil aynı zamanda kültür ve spor turizmi konusunda da ülkesini tanıtmaya çalışan federasyonlardan bir tanesi. Bugünde bu organizasyonların en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. 16 ayrı ülkeden 119 motosiklet ve 200’ü aşkın katılımcı bulunmakta. Bu organizasyonun sosyal medyada 50 milyonu aşan bir etkileşimi var. Toplamda belki 500 milyon insanın Didim’den, Kuşadası’ndan bu organizasyonun geçtiği tüm yerlerden haberdar olması bu şekilde mümkün oluyor” dedi

3 günlük gezi kapsamında; Motosiklet tutkunları UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma Antik Kenti, Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi ile KEY Müzesi ve 64 bin antik esere sahip Selçuk Efes Müzesi’ni de ziyaret etti.

