16 ülkeden 200’ü aşkın motorcu Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

16 ülkeden 200’ü aşkın motorcu Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti

İHA

16 ülkeden 200’ü aşkın motorcu Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen FIM Mototour of Nations Turkey’e, bu yıl Kuşadası ev sahipliği yaptı. 3 günlük gezi kapsamında 16 ülkeden 200’ü aşkın motosiklet sürücüsü Didim’de bulunan Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti.
2124 Eylül tarihleri arasında Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen en önemli spor ve gezi organizasyonlarından biri olan FIM Mototour of Nations Turkey gezisi kapsamında Motorcular, Didim’in simgesi olan Apollon Tapınağını ziyaret etti.
16 ülkeden 200’ü aşkın motosiklet sürücüsü katıldığı gezi kapsamında Didim’e gelen motorcular ilk olarak Milet Antik kentini gezdi. Ardından Didim merkezde bulunan Tapınağı ziyaret etti. Motorcular için güvenlik tedbirleri alınırken 120 motor tutkununu Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcısı Ahmet Demir, Belediye başkan yardımcıları ile vatandaşlar karşıladı. Etkinliğe katılan motosikletçiler arasında Dünya Motosiklet Federasyonları Birliği KültürTurizm komisyonu başkanı Nuno Lite de yer aldı.
Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise “Sizleri ağırlamaktan mutluyuz, bir daha ki sefer umarım Didim’de konaklarsınız. Birbirimizi tanıma ve başka projeleri konuşma imkanı buluruz. Didimliler adına sizlere teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim” dedi.
“Organizasyondan memnunuz”
Türkiye’deki organizasyonla ilgili konuşan Dünya Motosiklet Federasyonları Birliği KültürTurizm komisyonu başkanı Nuno Lite “Her yıl düzenli olarak önceden yapılan hazırlıklar doğrultusunda farklı ülkelere gidiyoruz. Takvimler önceden hazırlanıyor ve uygun ülkelere gidiyoruz. Bu destinasyonlara giderek keyifli zaman geçiriyoruz. Türkiye içinde hazırlık yapmıştık. İspanya, Portekiz ve Hırvatistan gibi bir çok ülkeden belirlediğimiz motorcu arkadaşlarımız buradayız. Organizasyondan çok memnunuz. Güzel bir zaman geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi.
“Ülkemizi tanıtıyoruz”
Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanı Bekir Yunus Uçar “Bugün gurur duyduğumuz bir organizasyonu yaşıyor ve yaşatıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu sadece spor organizasyonu düzenleyen federasyon değil aynı zamanda kültür ve spor turizmi konusunda da ülkesini tanıtmaya çalışan federasyonlardan bir tanesi. Bugünde bu organizasyonların en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. 16 ayrı ülkeden 119 motosiklet ve 200’ü aşkın katılımcı bulunmakta. Bu organizasyonun sosyal medyada 50 milyonu aşan bir etkileşimi var. Toplamda belki 500 milyon insanın Didim’den, Kuşadası’ndan bu organizasyonun geçtiği tüm yerlerden haberdar olması bu şekilde mümkün oluyor” dedi
3 günlük gezi kapsamında; Motosiklet tutkunları UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma Antik Kenti, Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi ile KEY Müzesi ve 64 bin antik esere sahip Selçuk Efes Müzesi’ni de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyucak Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanında
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi üniversite öğrencilerinin yanında
Aydın Cezaevi'nde kurulan pitaya serası ilk ürünlerini verdi
YEREL HABERLER Aydın Cezaevi'nde kurulan pitaya serası ilk ...
Köşk Belediyesi’nden konaklama sorunu yaşayan öğrencilere destek
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi’nden konaklama sorunu yaşayan ...
Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın merkezli 17 ilde 'change çetesi' operasyonunda ...
‘Change oto’ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER ‘Change oto’ operasyonunda 3 tutuklama
Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye gidecekler
YEREL HABERLER Büyük Menderes için 100 bin imza toplayıp TBMM'ye ...
Pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle ateş açan ağabeyini bıçakla öldürdü
Yörük Ali Efe ölümünün 70. yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Yörük Ali Efe ölümünün 70. yılında mezarı başında ...
Rallici Milletvekili Erim, Trans Anatolia'da kürsüde
YEREL HABERLER Rallici Milletvekili Erim, Trans Anatolia'da kürsüde
Buharkent’ten öğrencilere konaklama desteği
YEREL HABERLER Buharkent’ten öğrencilere konaklama desteği
Başkan Kaplan’dan öğrencilerin barınma sorununa çözüm desteği
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan öğrencilerin barınma sorununa çözüm ...
Kayıp 14 yaşındaki Tuana, otobüsle Bursa'ya gitmiş
YEREL HABERLER Kayıp 14 yaşındaki Tuana, otobüsle Bursa'ya gitmiş
Başkan Çerçioğlu Balkan Kupası'nı kazanan Aydın'ın Sultanlarını ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu Balkan Kupası'nı kazanan Aydın'ın ...
Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Çine muhtarları ile bir araya geldi
Piyasa değeri 1 milyon lirayı geçen uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Piyasa değeri 1 milyon lirayı geçen uyuşturucu ele ...
Aydın’da spor haftası coşkuyla başladı
YEREL HABERLER Aydın’da spor haftası coşkuyla başladı
‘Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali’ ekonomiye kazandırılacak Başkan Kaplan’dan ilçe ekonomisine kristal dokunuş
YEREL HABERLER ‘Koçarlı Dumanlı Kuvars Kristali’ ekonomiye ...
ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ İletişim Fakültesi'nde devir teslim töreni ...
Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın panikletti
YEREL HABERLER Benzin istasyonu arkasındaki hurdalıkta çıkan yangın ...
Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin sulanmasını sağladı
YEREL HABERLER Büyükşehir bir dokunuşla, bin dönüm arazinin ...
'Change Oto' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 'Change Oto' operasyonunun şüphelileri adliyeye sevk ...
CHP’li Vekil Tezcan’dan Kuşadası Belediyesi’ne tam not
YEREL HABERLER CHP’li Vekil Tezcan’dan Kuşadası Belediyesi’ne tam ...
Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden doldu Aydın’da vatandaşa savunma sporları merakı sardı
YEREL HABERLER Normalleşme süreci ile birlikte ringler yeniden ...
Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu 'Honaz' buldu
YEREL HABERLER Aracın hava filtresi boşluğundaki 4 kilo uyuşturucuyu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.