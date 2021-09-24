Nazilli Belediyespor'da izin bitti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçını kazandıktan sonra Amed Sportif'e deplasmanda yenilen Nazilli Belediyespor'da bay geçilecek haftada futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi. Geçen ay sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun temsilcisi GMG Kastamonuspor'un ligden çekilmesiyle maç yapmadan geçeceği haftada yara sarmayı hedefleyen Nazilli, haftaya Zonguldak Kömürspor'u yenerek tekrar çıkış yakalamak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-09-24 11:35:13



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