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Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı

DHA

Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN'ın Didim ilçesinde kazı çalışmaları devam eden Milet Antik Kenti'nde 2 bin 400 yıl önce filozofların yaşadığı 2 ev ve sokak ortaya çıkarıldı.
Milet Antik Kenti'nde Alman arkeolog Theodor Wiegandın tarafından 1899 yılında ilk kez başlanılan kazı çalışmalarına bugün de yine Almanlar tarafından devam ediliyor. Filozofların yaşadığı kent olarak bilinen Milet Antik Kenti'nde Almanya Hamburg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof Dr. Christof Berns'in kazı başkanlığında devam eden çalışmalarda 2 bin 400 yıl öncesine ait filozofların yaşadığı belirlenen 2 ev ve sokak ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarının devam edeceğini belirten Prof Dr. Christof Berns amaçlarının gelecek yıllarda antik kentteki konutların tamamının gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
'BURADA YAŞAYAN FİLOZOFLAR FELSEFEYE KATKI VERİYORDU'
Berns, "Milet Antik kenti İstanbul ve Berlin'de yaşayan Alman arkeolog Theodor Wiegandın tarafından 1899 yılında başlatılarak özellikle Milet'in şehir merkezi ortaya çıkarıldı. Milet'in en eskiden en genç dönemine kadar olan tarihini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Arkaik dönemde burada birçok filozof yaşıyordu. Felsefe için de oldukça katkı veriyorlardı. Şu an üzerinde çalıştığımız şehir merkezinde Milet'in uzun vadeli tarihi olan bölümü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. En erken dönemden tabaka tabaka şehrin yapısı ortaya çıkıyor. İki ağırlık noktası var. Bunlar da hem konut hem de sokakları. Milet'in ünlü bir ızgara sistemi vardı eski zamanlarda. Şehir planı vardı. O planın tarihi çok da iyi bilinmiyor. O nedenle bu yılki çalışmalarımızın ağırlık noktası ızgara sistemi ve konutlar. O da şimdiye kadar pek araştırılmayan bir konuydu. Daha önce tapınaklar, pazar alanları gibi kamusal yapılar daha önce kazıldı ancak Milet'in günlük hayatıyla ilgili bir bilgi yoktu. Konutlar ve daha çok normal yaşam süren insanların hayatından haberleri almaya çalışıyoruz. Ortaya çıkan sokaklarda çöpleri bulduk. Belli ki pencereden çöpleri sokağa atmışlar. Çöpler arasında balık kılçıkları, üzerinde isimler olan yazıtlar gibi ilginç şeyler bulduk. 2 bin 400 yıl önce normal bir yaşam süren kişilerin konutlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
'ÇOK VERİMLİ BİR KAZI SEZONU GEÇİRDİK'
Ortaya çıkan evlerde incelemede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut, "Milet Antik Kenti, kazıları 5 yıldır aralıksız sürüyor. Çok verimli devam eden bir kazı sezonundayız. Millet'te konut bölgeleri an itibariyle kazılıyor. Milet aslında lojistik olarak çok kritik bir bölgede. Tarihi olarak felsefenin de kurucusu olan sembolik isimler noktasında dünya literatüründe bilinen bir antik kent. Fakat lojistik olarak da Didim'de tatil turizmini destekliyor. 12 aylık turizm potansiyelinde muazzam bir fırsat yaratan bir antik kentimiz. Kentimizi bir an önce yapısal olarak da zenginleştirip turizm noktasında daha aktif bir konumlamayla Didim'deki hem otelcilere hem de günübirlik tatilcilerimize daha iyi bir turizm performansı daha iyi bir fırsat sunabiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-09-24 12:51:18

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