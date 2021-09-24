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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Avrupa ve Orta Doğu’dan 120 motosikletliyi ağırladı

İHA

Kuşadası Avrupa ve Orta Doğu’dan 120 motosikletliyi ağırladı

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğiyle bu yıl Aydın ve İzmir rotalarında düzenlenen Mototour of Nations Türkiye sona erdi. Üç gün süren organizasyonda dünyanın farklı ülkelerinden gelen 100 seçkin motosiklet sürücüsü Kuşadası’nda buluştu. Antik kentler ile turistik yerleri dolaşan motosikletliler, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla bölgenin tanıtımına önemli katkıda bulundu.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından spor ve kültür turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl Türkiye’ye verilen FIM Mototour of Nations Türkiye sona erdi. Kuşadası Belediyesi’nin desteğiyle 2124 Eylül tarihleri arasında Aydın ve İzmir’de gerçekleşen organizasyona İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak, Filistin ve Suriye’den 120 seçkin motosiklet sürücüsü katıldı. Konaklamalarını ve rota başlangıçlarını Kuşadası’ndan yapan motosiklet tutkunları, 3 gün boyunca Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Apollon Tapınağı ile ünlü Didyma Antik Kenti, Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi’ni dolaşıp, Urla’daki KEY Müzesi ile Selçuk Efes Müzesi’ni ziyaret etti. Yaklaşık 750 kilometre yol yapan motosiklet sürücüleri, dolaştıkları yerlerden yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da bölgenin tanıtımını yaptı.

Daha önce Portekiz, Monako, İtalya, Ürdün ve Tunus’ta gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye ayağına motosiklet sürücüleri yoğun ilgi gösterdi. 5 bin kilometre yol yaparak Portekiz’den Kuşadası’na gelen Paulo ve Neusa Mendes çiftine teşekkür plaketi verildi. 21 yaşındaki Çekyalı Pavlina Jalovecka turun en genç, 80 yaşındaki Belçikalı Andre Keyers ise turun en yaşlı motosiklet sürücüsü oldu. En iyi federasyon Portekiz, en iyi kulüp de Porto Motosiklet Kulübü seçildi. Organizasyona Mendes Neusa, Ferragud Chacon Joana, Jalovecka Pavlina, Gurevich Andrea, Fornalova Marie olmak üzere 5 kadın sürücü katıldı.

FIM Mototour of Nations TURKEY’in son gününde Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kuşadası Belediyesi tarafından motosiklet sürücüleri için bir yemek düzenlendi. Jade Beach Club'taki yemeğe Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Remzi Çengel ve Yusuf Atak, Belediye Meclis Üyeleri Tibet Özer, Emre Fazlılar, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) CEO Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Damiano Zamana, Uluslararası Motosiklet Federasyonu FIM Tur Komisyonu Direktörü Nuno Leite ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar katıldı. Renkli görüntülere sahne olan gecede motosikletçiler, ünlü sanatçı Fedon’un seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gecede konuşan Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) CEO Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Damiano Zamana “Başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere bu etkinliği gerçekleştirmemize destek olan bütün kurumlara teşekkür ederim. Aydın ve İzmir’de 3 gün boyunca eşsiz tarihi mirasların bulunduğu alanları görme fırsatı bulduk. Eserler gerçekten çok iyi korunmuş. Kuşadası ve İzmir’in tarihi dokusuna hayran kaldık” dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da “Sizleri kentimizde gördüğümüz için çok mutlu oldum. Türkiye, dünyada dört mevsimin yaşandığı, iklimi yılın her döneminde tatil yapmaya elverişli olduğu ender ülkelerden bir tanesi. Bu nedenle sizleri her zaman tatil için ülkemize bekliyoruz” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ise “Öncelikle herkese Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını getirdim. Kendisi de bir motosiklet tutkunu olarak sizleri güzel kentimiz Kuşadası’nda misafir ettiği için çok mutlu oldu. Kuşadası Belediyesi olarak turizme katkı sunacak her türlü organizasyona destek olmaya hazırız. Umarım sizlerle güzel kentimizde tekrardan buluşma fırsatı buluruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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