Aydın’da vaka sayısı arttı

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın’da bu hafta vaka sayılarında yüzde 17 oranında bir artış yaşanırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise bu hafta da en az artış yaşanan ikinci il oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 59 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın’da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta artış yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın’da geçtiğimiz hafta yüzde 2,5 oranında düşüş göstererek yüz binde 38,60 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 17 oranında artış yaşayarak yüz binde 45,48 olarak gerçekleşti. İllere göre haftalık vaka sayısı tablosuna bakıldığında ise Aydın, bu hafta en az vaka görülen il olarak ikinci sırada yer aldı.

“Günlük vaka sayısı 72 oldu”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10’a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın’ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 1117 Eylül tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 72 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 508’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 61 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 72’ye yükseldi.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “1117 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde Bir Haftalık Toplam yeni Covid19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.

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