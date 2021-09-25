Aydın Büyükşehir Belediyesi sanat kurslarının kayıtları başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sanat dolu kursları başlıyor. Her yaş grubundan vatandaşa hitap eden dans ve müzik kursları için başvurular Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde alınmaya başlandı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde vatandaşlara dans ve müziğin farklı branşlarında kurslar verecek. Kişisel gelişime katkı sunmak ve hobi edinmek isteyen kişilere, uzman eğitmenler eşliğinde verilecek olan kurslar için başvurular başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Büyükşehir Konservatuvarı bünyesinde düzenlenen kurslar için yapılacak başvurular, Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde alınacak.



Çocuklara özel koro, bale ve halk oyunları kursu olacak

Program kapsamında çocuklara özel olarak; koro, bale ve halk oyunları eğitimi verilecek. Bu kapsamda, 711 yaş aralığındaki çocukların katılacağı Çocuk Korosu için son kayıt tarihi 5 Ekim, 710 yaş aralığındaki çocukların bale eğitimi alacağı 14 Ekim, 812 yaş aralığındaki Çocuk Halk Oyunları eğitimi için son kayıt tarihi ise 14 Ekim olarak belirlendi.



Halk Oyunları, Latin Danslar ve Ritim Atölyesi sizleri bekliyor

Yetişkinler için düzenlenen kurslarda ise yine dans ve müzik alanlarındaki farklı branşlarda eğitimler verilecek. Bu alanda Halk Oyunları, Halk Oyunları Topluluğu, Latin Dansları ile Ritim Atölyesi ve Ritim Terapi kursları için de yine son kayıt tarihi 14 Ekim olacak.



Müzik Bölümü için yetenek sınavı yapılacak

Müzik Bölümü içinden birçok yetenekli genç çıkartan ve başarılar elde eden Büyükşehir Konservatuvarı, yetenek sınavıyla kursiyer kabul edecek. 1445 yaş aralığındaki kursiyerlerin katılabileceği Müzik Bölümü için; kurs hazırlık tarihi 515 Ekim, yetenek sınavı için ise 1516 Ekim olarak belirlendi.



“Sanatın iyileştirici gücünü herkesin deneyimlenmesi gerekiyor”

Kurslarda öğrenilecek ve keşfedilecek yeteneklerin kişisel gelişim için büyük önem arz ettiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Sanatın iyileştirici ve hayatlarımıza renk katan gücünü herkesin deneyimlenmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarımızın; dans ve müzik alanında yeteneklerini keşfetmelerini, sosyal yaşamda onların daha özgüvenli bireyler olmalarına katkı sunacak kurslara katılmalarını istiyoruz. Kurs dönemi sonunda kendilerinde o değişimi göreceklerdir. Şimdiden tüm kursiyerler için sanat dolu bir dönem olmasını diliyorum” dedi.

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