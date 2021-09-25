Aydın’da 16 asırlık pestile yeni tat eklendi

Geleneksel lezzetlerimiz arasında en çok sevilen yiyeceklerden biri olan pestile Aydın’da yepyeni bir tat eklendi. Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş’te gıda mühendislerinin uzun süren çalışmaları sonunda Osmanlı Pestili antepfıstığı ile birleştirilerek tat ve enerjisi kalitesi yükseltildi. Tadım uzmanları tarafından da oldukça beğenilen yeni nesil pestil tonlarca üretilerek ülke genelinde mağazalara gönderildi.

Kültürümüzde pestilin tarihinin oldukça eski olduğunu, Osmanlı Kanunnamelerinde ve Evliya Çelebi’nin 1680 yılından önce kaleme aldığı Seyahatname adlı eserinde de pestilden söz edildiğini kaydeden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Teknolojinin ve saklama koşullarının bu kadar gelişmediği dönemlerde insanlar tarihten bu yana üzüm başta olmak üzere çeşitli meyvelerden pestil üretir ve kışın enerji ihtiyacını buradan karşılardı. Teknolojinin gelişmesi ile pestili farklı bir boyut kazandırdık. Sodyum bakımından fakir potasyum bakımından zengin olması özelliğinden dolayı pestil, kalp damar hastalıklarının önlenmesi açısından da önemli bir besindir” diyerek Tuğba Kuruyemiş olarak uzun süren çalışmalar sonucu pestili antepfıstığı ile özel bir yöntem ile birleştirilen pestilin yeni bir tat kazandığını söyledi.

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlıklı beslenmenin öneminin daha da arttığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, kurum olarak bağışıklık sistemini güçlü tutacak gıda üretimine ağırlık verdiklerini kaydetti.

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