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Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

DHA

Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem


Murat GÜRKAN/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 20 Eylül'de ortadan kaybolan, aramaların 4'üncü gününde Bursa'da bulunan ve eve dönmek istemeyince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alınan Tuana Öztürk'ün (14) annesi Müzeyyen Küçük, "Nazilli'ye taşınalı 45 gün oldu. Uyum sağlayamamış olabilir. Yurtta kalmasını kabul edemem" dedi.
Manavgat'taki orman yangınında evleri yanan ve Aydın'ın Nazilli ilçesine taşınan Müzeyyen Küçük'ün kızı Tuana Öztürk, 20 Eylül'de arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldı ve kayıplara karıştı. Tuana'dan haber alamayan annesi Müzeyyen Küçük, durumu polis ekiplerine bildirdi. İncelemelerin ardından otobüsle Bursa'ya gittiği tespit edilen Tuana için çalışmalar Bursa'da yoğunlaştırıldı. Tuana Öztürk, aramaların 4'üncü gününde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde bulundu. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tuana, polislere annesine dönmek istemediğini söyleyince Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yurda alındı.
'ARKADAŞ ÇEVRESİ İÇİN BURSA'DA YAŞAMAMIZI İSTİYORDU'
Kızının eve dönmek istemediğini duyunca büyük şok yaşadığını dile getiren ve Tuana için Bursa'ya giden Müzeyyen Küçük, Nazilli'ye geri döndü. Küçük, "Ben bugüne kadar kızıma hiçbir şekilde şiddet uygulamadım, kendisiyle arkadaş gibi ilişki kurdum. Son zamanlarda çok zor şeyler yaşadık. Sanırım bu yüzden psikolojisi bozuldu. Nazilli'ye taşınalı 45 gün oldu. Buraya da uyum sağlayamamış olabilir. Arkadaş çevresi Bursa'da olduğu için Nazilli'de değil Bursa'da yaşamamızı istiyordu. Yurtta kalmasını kabul edemem ama bu konuda kesin kararlı ve çok ısrarcıysa en azından Aydın'daki bir yurtta kalmasını isterim. Gelmek istemiyorsa bile gözüm her an üzerinde olur" dedi.
Tuana Öztürk'ün kardeşleri Selimcan Öztürk (19) ve Gökdeniz Öztürk (15) ise annelerinin kendilerine hem annelik hem de babalık yaptığını söyledi. Hiç şiddet görmediklerini dile getiren kardeşler, Tuana'nın arkadaşlarını ve çevresini özlediği için eve geri dönmek istemeyebileceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN
2021-09-25 16:59:49

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